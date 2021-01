I Clooney by dolétal – zápisník Štěpána Brunera | E15.cz

Znáte komedii Lítám v tom, ve které jde George Clooney za životním snem nalétat deset milionů mil, a tak vstoupit do klubu několika mála vyvolených, kterým se to podařilo? Zatímco ve filmu zastavil profesionálního vyhazovače z práce až padák pro něho samotného, dnes by čelil daleko obtížnějším překážkám.

Třeba jen v minulém týdnu by mu nejprve jeho mezikontinentální let zrušily aerolinky KLM, protože se přely s vládou o povinnost podrobit cestující i posádky vedle PCR testu i antigennímu testu na koronavirus, a to těsně před odletem. Pak by uvázl v Dubaji, protože pro dánskou vládu nejsou testy na koronavirus dostupné ve Spojených arabských emirátech dost dobré. V Řecku by skončil v týdenní karanténě. A z Belgie do Karibiku by náš hrdina ani neodstartoval.

Asi by mu nezbylo nic jiného než si koupit vlastní tryskáč. A podle dění na trhu by nebyl rozhodně sám. Ostatně do firmy na údržbu soukromých tryskáčů už investuje i Bill Gates.