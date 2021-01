Bohatí skupují bizjety. Přilákali cestující z běžných byznys tříd | E15.cz

Zatímco standardní aerolinky draze doplácejí na nejhorší krizi v historii letectví, provozovatelé soukromých letů vydělávají více než před koronakrizí. Poptávka u oslovených společností loni meziročně vzrostla o deset procent. Majitelé provozovatelů reagují na větší zájem a investují do rozšíření flotil.

Příkladem je český provozovatel menších soukromých tryskáčů Time Air, jenž se ve své kategorii řadí mezi nejvýznamnější hráče v Evropě. K pětici letadel, které používal ještě do konce září, přidal hned čtyři a jedno další je na cestě. V hangáru tak opečovává devět letounů Nextant pro šest pasažérů a jeden Bombardier pro devět osob. Doletem pokryjí takřka celou Evropu.

Díky rozšíření kapacity společnost více vydělala v závěru roku. Zpřísněná bezpečnostní opatření států omezila standardní leteckou dopravu. Situace tak opět donutila více cestujících k investici do letu soukromým letadlem.

„Loni jsme měli dobrý rok. Ve vzduchu jsme strávili 3,5 tisíce hodin, meziročně o deset procent více. Takže přes dva tisíce letů. Značně se na růstu podíleli cestující, kteří si dříve vystačili s létáním v byznys třídách v rámci běžných linkových spojů. Ty byly ale ve velkém rušené,“ říká majitel Time Airu Martin Pražský.

Jeho společnost zajišťuje provoz letadel, zatímco nespecifikovaná investice do rozšíření flotily šla z kapes nejmenovaných třetích stran. Ceny nových lehkých bizjetů obvykle začínají na 3,5 až čtyřech milionech dolarů, horní hranice sahá někam k 75 milionům dolarů.

Návratnosti nemalé investice do přidání letadel pomáhá i možnost dočasného zdražení letů. Ceny se obvykle pohybují v řádu stovek tisíc korun. V reakci na zvýšenou poptávku mírně zdražil jak Timer Air, tak i například česká společnost Aeropartner a mnohé další. Za luxus v oblacích si cestující připláceli hlavně v červenci a srpnu, kdy zájem vrcholil. Naopak mimo sezonu museli dopravci zlevnit.

„Loni jsme si meziročně polepšili o deset procent, ztrátu z dubna a května se podařilo dohnat díky zvýšené poptávce v hlavní sezoně. Očekáváme světlé zítřky, proto od dubna posílíme flotilu o jedno až dvě letadla Cessna Citation 560XL,“ uvádí majitel Aeropartneru Richard Santus.

Personál společnosti pobíral loni v dubnu a květnu poloviční mzdu, Aeropartner ale nikoho nepropustil. „To se při letním boomu ukázalo jako velmi prozíravé,“ dodává Santus.

Dopravci těží i z toho, že výrazně ochablo letecké spojení Prahy s významnými evropskými finančními centry, kam často létá značná část klientely. Pro ni představují privátní lety nejrychlejší řešení.

Největší podíl byznysu Aeropartnera tvoří právě přeprava osob, následuje služba letecké „záchranky“ a na třetím místě je nákladní doprava. Zatímco loni na jaře se společnost podílela na převážení zdravotnického materiálu, nyní ho přepravuje už jen minimálně. Například převoz některých vakcín znemožňuje i nutnost jejich uchování při velmi nízkých teplotách za použití suchého ledu, jenž je klasifikován jako nebezpečná látka. Místo zdravotnického materiálu tak firma nejčastěji létá s nákladem z oblasti automotive.

Trend odložené poptávky potvrzuje i Martin Jančařík, partner společnosti Colibri Aircraft, jenž obchoduje s privátními letadly. Její roční odbyt obvykle činí do deseti letadel. „Loni jsme cíl těsně nesplnili, o to více ale prodáme letos. Každý projekt, který dříve trval pár týdnů, dnes zabere i čtvrt roku kvůli komplikacím s testováním. Kontrakty se posunuly do letoška,“ vysvětluje Jančařík.

Obavy o budoucí prodeje bizjetů nemá vzhledem ke globálnímu růstu poptávky po soukromých letech. „Velcí poskytovatelé v USA dosáhli i dvojciferného růstu, pozitivní čísla ale hlásí všechny kontinenty,“ uzavírá Jančařík.