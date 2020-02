Zápisník Štěpána Brunera: S větrem o závod | E15.cz

Vichřice potrápila nejen terénní zaměstnance Českých drah, ale i IT specialisty národního dopravce. Lidé, kteří se v pondělí ráno chtěli podívat, jestli jejich vlak jede, měli smůlu. Web Českých drah kolaboval.

Silné větry nezasáhly jen Česko. Nedělní let British Airways z New Yorku do Londýna stanovil nový neoficiální rekord, když transatlantickou trasu absolvoval za čtyři hodiny a 46 minut, skoro o dvě hodiny rychleji než obvykle. Boeingu 747 totiž pomáhal vítr v zádech o rychlosti přes 420 kilometrů za hodinu, oproti zemi se letadlo chvílemi pohybovalo rychlostí více než 1300 kilometrů za hodinu. Opačným směrem by to asi tak snadno nešlo, nemluvě o tom, co by s podobným „rekordem“ udělal nadzvukový Concorde, kdyby byl ještě v aktivní službě.