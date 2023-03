Od AI někdy firmy očekávají nemožné, říká Šotek z Konica Minolta | e15.cz

Zjistit, zda pračce, poté co sjede z výrobní linky, nechybí šroub, spočítat, kolik projelo v pekárně výrobní linkou housek, kolik rohlíků, kolik z nich bylo s mákem a kolik bez. Poznat na produktu vadu, které si člověk nevšiml, a upozornit na to. To všechno dnes mohou firmy sledovat pomocí umělé inteligence.