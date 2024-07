Podle Pfeilera bylo Bidenovo rozhodnutí očekávané. „Už od konce června, kdy jsme viděli jeho debatní výkony, bylo jasné, že obhajoba funkce by pro něj byla velmi náročná,“ řekl Pfeiler. Demokraté však podle něj mohli řešit otázku nástupnictví dříve.

V uplynulých dnech jsme mohli sledovat, jak investoři reagují na změny v pravděpodobnosti vítězství jednotlivých kandidátů. „Pravděpodobnost vítězství Donalda Trumpa, odvozená z kurzových sázek, výrazně klesla z 68 % na 57 % poté, co Biden oznámil své odstoupení,“ uvedl Pfeiler. To mělo za následek růst indexu S&P 500 a posílení technologických společností. Naopak malé firmy, které profitovaly ze zvýšených šancí Trumpa na vítězství, zaznamenaly pokles.

Evropské trhy zaznamenaly podobné tendence jako ty americké. „Mírně oslabil dolar proti euru a firmám, které se obávaly nástupu Donalda Trumpa, se dařilo o něco lépe,“ řekl Pfeiler.

Biden opouští Bílý dům v době, kdy americká ekonomika vykazuje odolnost a překvapivý růst. Avšak vyšší inflace, která zůstává nad cílem americké centrální banky, vrhá na jeho prezidentství stín. „Inflace je problém a americké domácnosti to vnímají,“ uvedl Pfeiler.

Pokud by Kamala Harrisová vyhrála volby, Pfeiler očekává, že Demokratická strana bude usilovat o navyšování daní. „To je jeden z důvodů, proč mezi bohatými Američany roste obliba Donalda Trumpa,“ řekl. Naopak Trump by pokračoval v deregulaci a prodloužení své daňové reformy, což by pomohlo bankovnímu a finančnímu sektoru.

Kdo vydělá na vítezství Trumpa? Které sektory posílí vítězství demokratů? Který z kandidátů je lepší pro český byznys? A jak se budou trhy hýbat na podzim během voleb? Nejen to se dozvíte v podcastu Business Club.