Skipasy v Česku podraží méně než v Alpách. Cenový rozdíl se však dál zkracuje
Provozovatelé skiareálů zdraží skipasy zhruba o dvě až tři procenta. Podle Asociace horských středisek ČR, která výhled na sezonu zveřejnila, by chtěli podnikatelé zdražit i více, dostávají se ale už do konkurence s cenami sousedního Rakouska. A opravdu. Zatímco jednodenní skipas vyjde v českých podmínkách na zhruba tisíc korun, například lyžařská oblast Montafon Brandnertal bude letos účtovat podle webu bergwelten.com jen o pětistovku více, ovšem při 79 vlecích a téměř 300 kilometrech sjezdovek.
Podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota ceny skipasů v posledních letech s ohledem na konkurenci v Rakousku či Itálii téměř stagnují, na což skiareály doplácejí nižší marží. „Samozřejmě se nepohybujeme ve vzduchoprázdnu, české hory mají konkurenci v Alpách a v blízkých zemích, to znamená, nelze ty ceny zvyšovat donekonečna tak, jak by se těm investicím líbilo. Skiareály narážejí pomalu na nějaký tržní, ekonomický strop… Ta profitabilita se samozřejmě snižuje,“ řekl ředitel Libor Knot.
Ceny skipasů bude opět většina provozovatelů měnit podle vytíženosti areálů, času, způsobu pořízení nebo části zimní sezony. Nákupem online lze podle Knota na skipasech ušetřit 20 až 30 procent. I tak se ceny budou pohybovat v průměru od 750 do 1000 korun.
Kolik letos stojí skipasy v Česku
Z informací od 25 velkých a středních areálů v Česku podle asociace vyplývá, že zhruba třetina skiareálů udržela ceny z minulé sezony a dvě třetiny naopak skipasy zdražily o tři až čtyři procenta. V Česku je podle asociace více než 100 horských středisek.
Ne, že by se jejich šéfové nesnažili. Do modernizace a rozšíření služeb skiareály před začátkem zimy investovaly podle Knota zhruba 850 milionů korun, meziročně asi o 50 milionů více. Zhruba polovina investic letos opět směřovala do technologií, které pomáhají čelit výkyvům počasí.
Mezi technologie, které pomáhají čelit výkyvům počasí, patří zejména zasněžovací systémy a akumulační nádrže. Novou nádrž s parkovištěm na střeše má podle asociace SkiResort Černá hora–Pec. Další peníze skiareály vložily do rozšíření služeb – třeba na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách a ve skiareálu Karolinka v Beskydech přibyla po jedné lanové dráze.
Skiareály investují do modernizace a rozšiřují služby
V minulé sezoně investice činily okolo 800 milionů korun. Dalších 950 milionů korun stálo rozšíření ubytovacích kapacit v Dolní Moravě o 171 apartmánů, které je ale možné využívat celoročně. Do investic čistě na zimní sezonu je proto asociace nezapočítala.
Velké opravy se spustily i ve Špindlerově Mlýně, nejnavštěvovanějším tuzemském středisku. Za zhruba miliardu korun připravuje propojení areálů Medvědín a Svatý Petr. První výhody poznají lyžaři už příští rok. Ceny ovšem díky systému Gopass stanovuje středisko dynamicky podle vytížení. „Každý rok se mě novináři ptali, o kolik zdražíme. My ale ceny určujeme jinak, chceme zákazníky motivovat do méně vytížených termínů,“ řekl šéf skiareálu René Hroneš.
Ceny českých skipasů se přibližují Rakousku
I tak se česká střediska těžko vyrovnají podmínkám v Alpách, jakkoliv cenami už daleko nejsou. Specializovaný rakouský server Bergwelten přinesl před časem přehled toho, kolik budou lyžaři platit. I v Rakousku provozovatelé areálů zdražují v průměru o tři až čtyři procenta, celodenní skipas se dá ale pořídit i za zhruba 60 eur.
Příkladem je kromě zmíněné oblasti Montafon Brandnertal ještě štýrský Lachtal, za 64,50 eura; jen o něco více než o sto korun pak bude stát skipas v nedalekém Stuhlecku, kde čeká 26 kilometrů sjezdovek a 11 vleků. Nejdražší areály pak budou chtít přes 80 eur, například Ski Arlberg s 300 kilometry sjezdovek a 85 vleky a lanovkami.