Burza v Tel Avivu brutálně vydělává. Izraelské akcie vynesly investorům letos i stovky procent
Říjen 2023 se stal totálním milníkem pro izraelskou burzu. Zatímco dva roky do začátku války v zemi izraelské akcie nevydělaly vůbec nic, nyní vzrostly o stovky procent a jsou na suverénním historickém vrcholu.
Vlastně je to k nevíře, zobrazit si třicetiletý graf izraelských akcií. Jeden okamžik je tam totiž naprosto zásadní a představuje totální výkonnostní přelom tamní burzy. A totiž říjen 2023.
Ano, jde o ten smutný měsíc, kdy teroristé z Hamásu vtrhli do Izraele, čímž odstartoval už více než dva roky trvající konflikt s extrémními důsledky na obou stranách. Pokud se i tak dokážeme soustředit na onen zmiňovaný graf, zjistíme jednu věc. Říjen 2023 se stal totálním milníkem pro izraelskou burzu. Zatímco dva roky do začátku války izraelské akcie pohledem indexu TA 125 zahrnujícího skutečně široký vzorek tamní ekonomiky nevydělal vůbec nic, od té doby vzrostl o 118 procent a je na suverénním historickém vrcholu. Jen za letošek pak index zatím poskočil o 51 procent, čímž udělal z Izraele na globální investiční mapě nejvýkonnější vyspělou burzu světa.
Burzovní boom v Izraeli překvapí ještě více, pokud vezmeme v potaz, že tamní ekonomika v posledních letech zrovna neoplývá růstem. Za oba válečné roky posílila dohromady zhruba o necelá tři procenta, přičemž loňský rok v růstové kolonce neukázal procento ani jedno. I při takto rozdaných kartách přitom za poslední dva roky posílil izraelský šekel vůči americkému dolaru zhruba o pětinu. I když přesnější by bylo říci, že naopak americký dolar kvůli politice trumpismu vůči šekelu propadl, výsledkem je, že dolarový investor v Izraeli navíc ještě tuhle pětinu vydělal díky pohybu měnových kurzů. Dohromady je to už solidní výnosový balíček přesahující 141 procent.
Pojďme se podívat na akcie firem, které letos byznysově z toho či onoho důvodu září. Dobře, dostat se k tamním akciím není úplně triviální úloha, jelikož zdaleka ne všichni obchodníci a platformy na této burze působí, efektivní cesty ale každopádně existují. Pamatovat je nutné na to, že transakce probíhají v izraelském šekelu, vliv vývoje měnový kurzů tak pochopitelně může být opačný než v předchozím odstavci.
Nicméně izraelské akcie stojí určitě za pozornost a já vám dnes představím pět z nich, které letos - a nejen letos - vydělávají skutečně brutální procenta.
