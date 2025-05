Kvantové počítače podle Tučka sdílejí s běžnými počítači v zásadě jen to, že slouží k řešení výpočetních problémů. „Fungují na zcela jiných fyzikálních principech, jinak se programují, vyžadují specifické podmínky a dlouho byly čistě laboratorní záležitostí,“ vysvětluje. To se ale rychle mění. Například ve Spojených státech už mají první univerzity kvantové počítače nainstalované mimo laboratoř.

Myšlenka kvantového výpočtu vznikla už na přelomu 70. a 80. let minulého století. První praktické pokusy ale přišly až v poslední dekádě, kdy technologie pokročila natolik, že vědci dokázali kvantové jevy řízeně využívat. Zatím jsou však kvantové procesory malé a jejich praktické využití minimální.

Problémy na tisíce let? Kvantový počítač je zvládne za den

Síla kvantového počítání spočívá ve schopnosti řešit problémy, které jsou pro klasické počítače výpočetně extrémně náročné. „Některé úlohy by běžnému superpočítači trvaly tisíce nebo miliony let. Kvantový stroj by je zvládl za pár desítek hodin,“ říká Tuček.

Taková výpočetní síla může přinést revoluci například ve farmacii. „Řadu léků dnes používáme empiricky, ale nevíme přesně, jak fungují. Kvantové počítače by mohly pomoci pochopit struktury biologicky aktivních látek a navrhovat nové léky,“ dodává.

Velká část současné kryptografie neboli šifrování spoléhá na matematické problémy, jejichž řešení je prakticky nemožné. Jenže právě tyto problémy kvantové počítače řešit dokáží. „Dnes chrání naše data, komunikaci i digitální identitu. Ale už v roce 2033 může být realitou stroj, který je bude schopný prolomit,“ varuje Tuček.

To by znamenalo, že například šifrování při přihlašování do banky nebo zabezpečení přenosu dat přes internet bude zranitelné. A právě proto, že je možné už dnes sbírat a archivovat šifrovaná data pro pozdější dešifrování kvantovým počítačem, hrozba není teoretická, ale velmi reálná. Této taktice se říká harvest now, decrypt later. „Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost nedávno publikoval článek, který potvrzuje, že takové útoky jsou pravděpodobné i na území České republiky,“ říká Tuček.

Řešením je postkvantová kryptografie

Řešení už dnes existují. Mezinárodní organizace už schválily první postkvantové algoritmy, které odolají výpočetní síle kvantových strojů. Některé technologické firmy je už začínají nasazovat, například do zabezpečené komunikace v mobilních telefonech.

„Běžný uživatel toho moc nezmůže, ale firmy by se měly ptát svých dodavatelů, jak jsou na kvantovou budoucnost připravení. Mnoho organizací už dnes začíná přecházet na nové algoritmy – a je to správně,“ uvádí Tuček.

Změna kryptografie v organizaci není snadná ani rychlá. „Jedna z velkých českých bank odhaduje, že kompletní přechod na postkvantovou kryptografii jí zabere tři roky. A to není neobvyklé,“ říká Tuček. Nejdůležitější je podle něj začít analýzou, tedy zjistit, jaké systémy používají jakou kryptografii a jaká data chrání.

„Často ani velké firmy nevědí, kde přesně mají jaké kryptografické mechanismy. Je to mravenčí práce, ale nutná. A dobrou zprávou je, že i posílením parametrů současné kryptografie můžeme útočníkům práci ztížit,“ doplňuje.

Nejen laboratoře. Vývoj sledují i armády

Vývoj kvantových počítačů není výhradně záležitostí akademického nebo komerčního prostředí. Tuček upozorňuje, že například Čína už vybudovala síť pro distribuci kvantových klíčů, určenou zejména pro armádní účely. Tato technologie umožňuje bezpečný přenos šifrovacích klíčů s detekcí odposlechu.

„Není vyloučeno, že některé státy mají pokročilejší kvantové technologie, než víme. Informace o neveřejných projektech nemáme. O to důležitější je připravit se už dnes,“ tvrdí expert.

Poslechněte si celý rozhovor na začátku článku