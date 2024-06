Vztah mladých lidí k EU se obecně pokládá za mnohem přívětivější než jejich rodičů. Je to ale opravdu tak? Do podcastu Business Club jsme pozvali mladé kandidáty do evropských voleb, aby nám představili svůj pohled na aktuálně rezonující témata. S Tomášem Guthem Jarkovským, číslem 10 na kandidátce Pirátů jsme probrali jeho slavného předka, inovace, dezinformace i přeregulovanost Evropy. Do debaty byl pozván také zástupce hnutí ANO, ale nabídku nevyužil.