Spojené státy nedávno oznámily novou regulaci exportu špičkových AI čipů, která má zabránit technologickému posilování Číny. Česko se překvapivě ocitlo v takzvané druhé kategorii zemí, kde vývoz podléhá přísnějším podmínkám. O tom, co to znamená pro český technologický sektor, hovořil v podcastu Business Club expert na čipy a redaktor e15 Jan Sedlák.

Čipy jako geopolitická zbraň

Hlavním cílem restrikcí, se kterými v lednu přišla končící Bidenova administrativa, je podle Sedláka oslabení Číny v technologickém závodě. „Amerika chce zbrzdit Čínu a udržet si náskok. Do této strategie bohužel spadla i Evropa,“ vysvětluje Sedlák. Nová regulace podle něj nejvíce dopadne na firmy NVIDIA a AMD, které aktuálně dominují trhu s AI čipy.

Nová regulace se však netýká jen výrobců čipů, ale dotkne se i cloudových poskytovatelů, jako jsou Microsoft, Google nebo Amazon. „Pokud chtějí postavit datacentrum mimo USA a jeho nejbližší spojence, musí žádat o povolení a splnit přísné bezpečnostní podmínky,“ popisuje Sedlák.

Jak se to dotkne Česka?

Na první pohled se zdá, že nová opatření české firmy příliš neovlivní. „Limit je nastaven na 50 tisíc těch nejvyspělejších AI čipů do roku 2027. Česko ročně spotřebuje sotva tisíc,“ říká Sedlák.

Problém tak může být spíš reputační. „Jakmile se objevíme na nějakém seznamu jako ‚méně spolehlivý partner‘, může to odrazovat investory,“ varuje Sedlák.

Pašování čipů? Mýtus bez důkazů

Poté, co USA zveřejnily své rozdělení světa do tří kategorií, se objevily spekulace o tom, že Česko se do „áčkové“ kategorie nedostalo kvůli pašování AI čipů do Ruska.

Podle Sedláka ale nic nenasvědčuje tomu, že by se něco podobného dělo: „Mluvil jsem s desítkami lidí z různých sfér a nikdo nic takového neřeší. NVIDIA ani další firmy nehlásí žádné problémy. Pokud se něco děje, tak v malém měřítku a rozhodně to není důvod pro americké restrikce.“

Evropa chce vlastní čipy, ale přichází pozdě

Nová americká regulace má vstoupit v platnost v polovině května, a evropské státy tak mají ještě pár měsíců na vyjednávání. Pro EU je tato situace zároveň varováním před přílišnou závislostí na AI technologii z USA.

O tom, že si to Brusel uvědomuje, svědčí nedávno oznámený AI fond, prostřednictvím nějž chce EU investovat 200 miliard eur do vývoje umělé inteligence, včetně výstavby továren na výrobu nejmodernějších čipů. Podle Sedláka je to však reakce na již probíhající vývoj, nikoliv strategická vize. „Tohle má dělat byznys sám, když má dobré podmínky. Podobně ‚centralizované‘ snahy zpravidla přicházejí pozdě,“ dodává.

Zůstane Česko na čipové černé listině USA? Jaké jsou šance na změnu? A co všechno by Evropa měla udělat, aby nebyla závislá na amerických technologiích? Poslechněte si celý rozhovor s Honzou Sedlákem v podcastu Business Club v odkazu na začátku článku.