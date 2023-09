Snížení podpory pro OZE ohrozí výstavbu nových zdrojů, říká ředitel Solární asociace | e15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje příští rok ušetřit zhruba 20 miliard na dotacích. Z toho 14 miliard chce uspořit na podpoře obnovitelných zdrojů (OZE). Tu až do začátku energetické krize platil stát a spotřebitelé. V reakci na prudký růst cen vzal ale stát celou platbu na sebe. Teď se vedou spory o tom, kdo bude příští rok platit dotaci, která z naprosté většiny zamíří k majitelům solárních parků postaveným v letech 2009-10. Původní plán byl vrátit to do předkrizového stavu, tedy část spotřebitelé a část stát. Poté ale přišel ministr financí Zbyněk Stanjura s tím, že se miliardy z dotací na obnovitelné zdroje jednoduše škrtnou. To by ovšem znamenalo retroaktivní změnu pravidel a státu by hrozily spory a arbitráže.

Téma pro výkonného ředitele Solární asociace Jana Krčmáře, který byl hostem dalšího dílu podcastu Business Club