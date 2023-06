Špionážní veletrh v Praze sponzorují firmy pod sankcemi | e15.cz

Vítejte u dalšího dílu podcastu Business Club. V České republice se každoročně koná špionážní veletrh, na němž se zástupci policie, tajných služeb i armád z celého světa setkávají se zástupci technologických firem a za stovky milionů nakupují nástroje, které se dokážou nabourat do cizího telefonu. Redaktoři deníku E15 zjistili, že firma, která veletrh sponzoruje, je zatížená skandály kvůli nabourávání soukromí a čelí sankcím.

O tom, jak to na takovém špionážním plese vypadá, co všechno softwary dokážou a zda máme podobnou technologii i v Česku, přišli do studia debatovat novináři E15 Filip Zelenka a Jakub Zelenka.