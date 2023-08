Covidový chaos uspíšil digitalizaci. Těžíme z toho dodnes, říká Jana Galvis Rivera z Blue Style | e15.cz

Hostem e15 Castu byla Jana Galvis Rivera, head of digital v cestovní kanceláři Blue Style.

Cestovní kanceláře letos hlásí rekordní tržby. Jak se oblasti cestovního ruchu podařilo vzpamatovat se z pandemie? Jaký vliv měla pandemie na digitální marketing? A jaké jsou v této oblasti nejnovější trendy? Nejen na tyto otázky odpovídala v dalším díle e15 Castu Jana Galvis Rivera, head of digital v cestovní kanceláři Blue Style.

"K návratu zpátky do hry nám určitě pomohla politika státu," říká v e15 castu Jana Galvis Rivera z cestovní kanceláře Blue Style. "Stát totiž zakázal lidem cestovat a následné zrušení zákazu vedlo k velké stimulaci zájmu o cestování. Všichni najednou chtěli vypadnout. Dnes už se to jeví jako totálně vzdálená minulost, ale během covidu tady byly zavřené i hranice mezi okresy a v okamžiku, kdy vláda cestování umožnila, nastal obrovský boom. Lidi kupovali dovolené jako zběsilí. Zároveň měli část financí z doby covidu uspořenou," dodává.

S tím souvisí možná ještě významnější faktor nového nastartování cestovního ruchu: digitalizace. "Nikdy jsme nezažili tak obrovský nápor dotazů klientů, jako když vláda zavřela hranice. Vláda nám, byť z objektivních důvodů, znemožnila podnikat. A nikdo nevěděl, co bude a lidé měli výrazné obavy," říká Jana Galvis Rivera.

"Najednou jsme byli totálně zahlcení. Dostávali jsme pět tisíc dotazů denně a vůbec jsme na to nebyli připravení, ani personálně. Dotazy jsme nestíhali vyřizovat, v mém oddělení jsme kompletně zastavili digitální marketing a všichni jsme začali odpovídat na dotazy zákazníků, na Facebooku, na emailu, zapojila se celá firma. A stejně jsme to nezvládali, protože to zvládnout nešlo," dodává Galvis Rivera s tím, že díky covidové krize společnost začala výrazně pracovat na automatizaci a digitalizaci kontaktu se zákazníky a těží z toho dodnes.

Jak zákazníci pomohli cestovní kanceláři Blue Style při požárech na Rhodu? Jak v online marketingu cestovních kanceláří využívat influencery? A má smysl dohadovat se na sociálních sítích? Pusťte si celý rozhovor s Janou Galvis Riverou z cestovní kanceláře Blue Style