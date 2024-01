Green Deal je ve světě byznys, jen Evropa ho chce uregulovat, říká Růžička o fóru v Davosu

Co se letos probíralo na právě skončeném pětidenním ekonomickém fóru v Davosu? Která témata se nejvíc přetřásala na pódiích i v zákulisí, s čím ekonomové, byznysmeni i politici hledí do budoucnosti a které buzzwordy letos nejvíc rezonovaly? Nejen o tom v dalším vydání e15 Castu mluvil Nikita Poljakov s ředitelem vnějších vztahů skupiny PPF Janem Růžičkou, který se i letos ekonomického fóru v Davosu zúčastnil.

“Jedna cesta do Davosu vám ušetří desítky dalších cest do ciziny,” řekl na úvod e15 Castu Jan Růžička z PPF. “Za pět dní ekonomického fóra v Davosu jste schopni mít desítky schůzek. Přednášky a projevy probíhají na pódiu, ale o to víc toho probíhá v zákulisí. Normální byznysová jednání mezi podnikateli, jednání mezi ministry,” dodává Růžička.

Která témata letošní fórum v Davosu definovala? “Dá se to rozdělit na tři části. Jedna, kterou vidíme v titulcích každý den, je geopolitika, válka, konflikt. Nejen válka na Ukrajině, ve světě jsou desítky konfliktů. Jedna studie uveřejněná v Davosu říká, že válek a konfliktů je každý rok ve světě o 22 procent více a válkami je zasaženo 18 procent světové populace,” říká Růžička.

“Druhé velké téma jsou desítky voleb v nejdůležitějších zemích na světě. Mluví se o souboji Trump versus Biden, budou volby v Evropském parlamentu, budou volby v nejlidnatější zemi světa, což je Indie. Budou volby v Mexiku, to může být jistý destabilizační prvek,” dodává Růžička.

Další velká témata už jsou ale podle něj pozitivní. “Inflace klesá všude na světě, recese se nekoná, vidíme růst ve Spojených státech, vidíme růst v jihovýchodní Asii, vidíme růst v Africe. A další pozitivní zprávou je, že věda jde stále dopředu,” říká Růžička. “Velké téma je samozřejmě AI, mluví se o tom, že změní svět podobně jako internet, ale vidíme i vývoj v medicíně, v energetice.”

Kdo vítězí ve válce o světové talenty? Jak Chorvatsku pomohlo přijetí eura? Které evropské země jsou z hlediska investic nejzajímavější? A co všechno může Česko opsat od úspěšnějších zemí? Poslechněte si celou epizodu e15 Castu