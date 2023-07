Investoři by se neměli dívat jen na výnos, říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný | e15.cz

Je investice do nemovitostí stále jednou z nejlepších? Jak zhodnotit uplynulou polovinu roku z hlediska výnosnosti nemovitostních fondů? A jak může fiskální politika státu ovlivnit investiční prostředí v České republice? To v dalším vydání E15 Castu probíral Nikita Poljakov s hlavním ekonomem investiční skupiny DRFG Martinem Slaným.

„V současné situaci se projevují dva faktory. Jednak pořád působí vysoké úrokové sazby, které samozřejmě trh znatelně ovlivnily, protože se výrazně prodražilo financování. A za druhé ty vyšší finanční náklady samozřejmě odbouraly část konkurence a na trh se dostalo větší množství nových projektů,“ řekl Martin Slaný v E15 Castu.

„Co se týče nemovitostních fondů, tam alespoň za toho uplynulého půl roku vidíme, že ty výnosy nebudou obecně tak vysoké, jako byly v loňském roce, ale pořád jsou výrazně vyšší než v předcovidovém období,“ dodal Slaný.

„Je třeba rozlišovat dvě skupiny nemovitostních fondů. Jsou tu fondy, které drží stojící aktiva, která primárně generují výnos z nájemného. To je to nejkonzervativnější, co na trhu finančních produktů můžete najít. Pak jsou fondy, které generují výnos z developerské aktivity. Tahle developerská činnost má logicky větší riziko než držet stávající aktivum a také tím pádem generuje vyšší výnos,“ řekl Slaný.

„U výnosů se ještě projevuje několik efektů, které působí se zpožděním. První efekt je nižší likvidní složka, u otevřených podílových fondů deset procent, a ta likvidita se úročí. S tím, jak rostla inflace, se také projevuje indexace nájmu. A i u nemovitostních fondů začíná růst podíl logistických aktiv, po kterých je velká poptávka. Toto všechno způsobuje, že je výnos vyšší než v předcovidovém období,“ řekl Slaný s tím, že důkazem zajímavosti nemovitostních fondů je fakt, že objem vložených prostředků do těchto fondů stále kontinuálně roste.

