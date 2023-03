Jestli chce Česká pošta přežít, musí se chovat jako komerční firma, tvrdí její bývalý šéf Knap | e15.cz

Česká pošta na tom dlouhodobě není finančně dobře a musí reagovat. Nový šéf státního podniku Miroslav Štěpán, který do funkce nastoupil na začátku března, tak tento týden oznámil plánované propouštění tisíců lidí a zavření tří set poboček. Jak se na kroky svého nástupce dívá bývalý šéf pošty Roman Knap? A co považuje za největší problémy České pošty? Nejen o tom mluvil s Nikitou Poljakovem v dalším vydání E15 Castu.

„Když se zruší tři sta poboček a propustí se tři tisíce lidí, tak to pro nějakou chvíli bude stačit, ale ten problém to nevyřeší. Ano, je potřeba zachránit poštu, zajistit její likviditu, aby měla dostatek finančních prostředků na plnění svých závazků, na výplaty svých zaměstnanců, ale ten problém se tím nevyřeší,“ řekl na úvod E15 Castu bývalý ředitel České pošty Roman Knap.

„Ta poptávka po tradičních poštovních službách klesá, stát stále vyžaduje nějaké množství fyzické infrastruktury a obrovské množství poboček. Ale ta infrastruktura se za dlouhá léta nepřizpůsobila tomu, jak klesá poptávka právě po těch tradičních poštovních službách,“ dodal Knap.

„To politické zadání bylo jednoduché: nerušte pobočky, dostupnost poštovních služeb je pro naše občany kriticky důležitá. A hledali se cesty, kde uspořit a jak to optimalizovat tak, aby to zkrátka vydrželo co nejdéle. Teď je ale ta doba, kdy je potřeba opravdu radikálních kroků. A Mirek Štěpán se toho evidentně nebojí, odkrývá karty a říká, co se bude dít.“

Nastala teď pro transformaci pošty politická vůle? Má smysl zachraňovat instituci, která má problémy ve všech evropských státech? Co je největší brzda transformace České pošty a je vůbec možné takhle velký státní kolos zprivatizovat? Poslechněte si celé vydání E15 Castu s bývalým ředitelem České pošty Romanem Knapem.