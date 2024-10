Lobbisté ukazují evropským úředníkům, jak vypadá reálný život, říká šéf Access EU Filip Drnec

„Naše agenda dnes kopíruje agendy Evropské unie jako takové. Jsou to tedy ta hlavní témata, která dnes Evropská komise, respektive Evropská unie spravuje: energetika, automotive a průmysl obecně, dnes i obranný průmysl, a zejména i zdravotnictví,“ přibližuje Filip Drnec v nové epizodě e15 Castu.

Mezi klienty jeho Access EU patří především malé a střední podniky. „Už je pryč doba, kdy každá větší společnost měla svoje zastoupení v Bruselu. Z našich národních společností se tam teď pohybuje v podstatě jenom ČEZ a Škoda Auto,“ upozorňuje Drnec.

„Naše podniky se naučily využívat bruselské struktury. Většina našich klientů si přitom dovede správně spočítat, že je to ta levnější cesta, protože trend zakládání poboček v Bruselu, který existoval před deseti nebo patnácti lety, už je pryč. Firmy v tom tehdy viděly snadnou byznysovou příležitost. Teď se ale většina z nich stáhla a v Bruselu už zůstávají skutečně jenom firmy, které tam dokážou prosazovat svoje zájmy,“ dodává v e15 Castu šéf Access EU.

V souvislosti s Evropskou unií v poslední době média věnovala velkou pozornost její „vládě“, Evropské komisi v novém složení, jež určily výsledky posledních eurovoleb. Jak Filip Drnec hodnotí portfolio, které nakonec získal Jozef Síkela, tedy mezinárodní partnerství?

„Všeobecné očekávání bylo, že Síkelova agenda bude významnější. Na druhou stranu se z mého pohledu jedná o to nejvýznamnější portfolio, jaké kdy Česká republika měla. Takže za mě je významné. Na tomhle místě je vhodné zdůraznit, že každé to portfolio je tak silné, jak ho ten eurokomisař udělá. Dnes má Jozef Síkela volné ruce k tomu, aby své portfolio vytvořil, aby si vytyčil ty oblasti, které bude podporovat a které bude rozvíjet,“ upozorňuje Drnec.

„Eurokomisař nemá zastupovat zájmy státu, ze kterého pochází, ale nakonec ani zájmy jiného státu. Eurokomisař je něco jako ministr, to znamená, že zastupuje zájmy Evropské unie. A v rámci Síkelova portfolia si dovedu představit, že byznys všeobecně, i ten český, ale i ten evropský, může dosáhnout velkého rozvoje,“ myslí si ředitel Access EU.

Jak důležitý je v evropském prostředí lobbing a jak se ten bruselský liší od českého? „České firmy obecně začaly víc chápat bruselské prostředí. My dnes skutečně rozlišujeme mezi českým lobbingem, který je vnímaný jako hanlivé slovo, ale v Bruselu je to naprosto legitimní ovlivňování procesů, které tam probíhají právě v zastoupení zájmů, které by se jinak do Bruselu a do legislativního procesu nedostaly," zdůrazňuje Drnec

Jak Filip Drnec upozorňuje, Evropská komise dnes zaměstnává víc než třicet tisíc úředníků a každý z nich je na něco odborníkem. Každý z nich by ale měl mít i vhled do praktického života společností a podnikatelů. "Právě díky lobbingu a lobbistům, kteří se v Bruselu pohybují, je tenhle kontakt možný a ty informace jsou přenášeny. Já věřím, že se to podaří trochu očistit a prosadit i do České republiky, nakonec příprava zákonu o lobbingu je ve finální fázi. Věřím, že se podaří prosadit tu verzi, která bude alespoň částečně inspirovaná bruselským prostředím,“ doufá výkonný ředitel společnosti Access EU .

Co Filip Drnec říká na nové složení europarlamentu? Změní se v následujících pěti letech hlavní agendy, kterými se Evropa zabývá? Co bylo pro něj nejtěžší v Bruselu prosadit? A která evropská legislativa bude pro České v blízko době nejdůležitější? Pusťte si celý rozhovor s Filipem Drncem v e15 Castu.