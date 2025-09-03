Sázkařský Allwyn na burzu spěchat nemusí. Skoupí konkurenci ze svého a investorům nabídne finále
Sázkařská společnost Allwyn získala v závěru prázdnin bohatého partnera v podobě největšího česko-slovenského fondu J&T Arch. Pro část investorské obce jde zároveň o sondu do hlubin uvažování trhu a možný první výkop pro budoucí vstup na burzu. Ten podle expertů ale nemusí být zdaleka tak rychlý, jak se nyní může zdát.
Přejít Pyreneje, vypít silné byznysové ristretto na italském trhu a pokusit se dobýt Ameriku. I tak může podle expertů pokračovat další akviziční tažení sázkařského hráče Allwyn ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Teprve až se globální akviziční portál začne uzavírat, nazraje podle odborníků čas uvést Allwyn na burzu. S tím v blíže neupřesněném horizontu sama firma počítá. Skupina J&T se svou dvanáctimiliardovou investicí do sázkařského kolosu stala v závěru prázdnin pro Allwyn strategickým partnerem.
„Vstup na burzu by nám umožnil hledat a realizovat větší transakce. Vše ale záleží na správném načasování, ocenění a smysluplnosti takového kroku,“ uvedl pro e15 šéf Allwynu Robert Chvátal. Právě velký nákup podílu v Allwynu za 500 milionů eur mohl být pro takový krok testovacím balónkem. Investoři se díky transakci obou gigantů přinejmenším dozvěděli, jakou má sázkařská skupina hodnotu. Od tohoto prvního výkopu ke vstupu na burzu ale může uběhnout dlouhá cesta, na které bude Allwyn byznysově dobývat svět z vlastních peněz. „Momentálně nové peníze nepotřebujeme, ale určité výhody by to mělo, hlavně pokud jde o přístup k příležitostem,“ zdůrazňuje Chvátal.
Potenciálních obchodních cílů je před skupinou celá řada. „Určitě by se dalo uvažovat o Španělsku, a případně i o Portugalsku a posílení v Itálii. Rovněž posílení v USA je bezesporu v hledáčku M&A týmu Allwynu,“ předpokládá Petr Dědeček, expert na prodeje a fúze firem z poradensko-technologické společnosti Deloitte. Allwyn má podle expertů dlouhodobě potenciál stát se dominantním evropským i globálním hráčem díky kombinaci silného kapitálu, manažerského know-how a pokročilé úrovně digitalizace.
„Tržní šancí je rostoucí význam online sázení a loterií, gamifikace a integrace mobilních platforem,“ zdůrazňuje ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička.
Globální tažení postaví Allwyn tváří v tvář velkým hráčům jako IGT, Intralot nebo třeba americkým loterijním skupinám typu Scientific Games. „Příležitostí pro Allwyn je i potenciální vstup na burzu, který by posílil kapitálovou základnu a umožnil financovat globální expanzi,“ dodává Kymlička. Odborníci přesto očekávají, že se Allwyn na burzu nikterak hekticky nepohrne. „Myslím, že IPO (primární úpis akcií, pozn. red.) Allwynu by přišlo na pořad dne, pokud by jejich management neviděl další expanzní příležitosti nebo se bál zavádění sektorové daně na významné části jejich trhu,“ soudí analytik Capitalinked Radim Dohnal.
Allwyn se v minulosti už na burzu chystal. Konkrétně tento záměr oznámila skupina KKCG v lednu roku 2022. Tehdy skupina odhadovala celkovou hodnotu Allwynu podle tehdejšího kurzu dolaru na necelých 200 miliard korun. Současné ocenění počítané podle nákupu 4,27procentního podílu za 500 milionů eur odpovídá hodnotě kolem 275 miliard. Za přibližně 3,5 roku by tak hodnota Allwynu vzrostla zhruba o 38 procent. Skupina později v září téhož roku s odkazem na nepříznivé tržní podmínky záměr odvolala.
Brzkému vstupu na burzu nemusí přát ani investorský apetit. Sektor je sice atraktivní, nezažívá ale takový boom jako odvětví, kde si to vynucuje třeba geopolitika. „Například v případě Czechoslovak Group, která IPO zvažuje, hraje klíčovou roli mánie ohledně zbrojních společností. Nic takového v případě sázkařského byznysu nevidíme,“ říká portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. V případě obranného průmyslu navíc došlo v posledních letech k podstatné změně investorského přístupu.
„Nastalo rozvolnění ESG regulí ve prospěch tohoto sektoru. V případě sázek zatím benevolentnější ESG pravidla neplatí,“ dodává Pfeiler s tím, že poptávka ze strany evropských institucionálních investorů by mohla být vlažná.
Akcioví analytici zároveň zdůrazňují, že Allwyn by se na burze zařadil mezi takzvané hodnotové akcie. „Na burzách často vidíme, že akcie více hodnotových firem, které jsou uvedeny na burzu, neposilují tak výrazně jako nové technologické tituly. I to může Allwyn, který by se mezi hodnotové tituly zařadil, od vstupu na burzu demotivovat,“ soudí Pfeiler.
Minoritní podíl v Allwynu vyšel skupinu J&T na rovných 500 milionů eur. Podle expertů by prostřednictvím IPO nabídl investorům v budoucnu tento podíl dráže. „Pokud by IPO neprobíhalo pod tlakem, pak čekám poměr EV/EBITDA silně nad 15,“ soudí Dohnal.
Ukazatel EV/EBITDA vyjadřuje poměr mezi celkovou hodnotou podniku (EV) a jeho provozním ziskem (EBITDA), čímž umožňuje posoudit, jak drahá je firma vzhledem k jejímu zisku. Transakce s J&T přitom proběhla na desetinásobku tohoto poměru. Při patnáctinásobku zisku by takové IPO zároveň ocenilo celý Allwyn o polovinu výše než dnes, a to konkrétně na částku přesahující 410 miliard korun.