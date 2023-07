Po čipové krizi jsme teď zpátky na nule, říká šéf mobilní divize Samsungu Karel Plaček | e15.cz

Jak Samsung na trhu mobilních telefonů bojuje s ostatními velkými hráči a jak je to s jeho pozicí globální jedničky? Jak náročný je český zákazník? A jaké novinky ve svém portfoliu Samsung během léta představí? To jsou témata, která v dalším vydání e15 Castu probíral Jan Novotný s Karlem Plačkem, produktovým šéfem mobilní divize Samsungu.

„V České republice a na Slovensku jsme dlouhodobě na vrcholu prodejů online,“ řekl v e15 Castu produktový šéf mobilní divize Samsungu Karel Plaček. „A právě díky tomu je český zákazník trošku specifičtější a rychlost dodání je tady celosvětově na špici. V západní Evropě je běžné dodat zboží domů za pět nebo šest dní, u nás je kolikrát problém, když je to v rámci půlky dne. Český zákazník je zkrátka trochu rozmazlenější, což je ale na druhou stranu dobře. I díky tomu se posouváme pořád dál a zlepšujeme služby,“ dodal Plaček.

V e15 Castu mluvil i o hardwarovém řešení pro firmy. „Samsung má globálně ten nejvyšší stupeň certifikace z pohledu bezpečnosti, což znamená, že všechny světové vlády a různé bezpečnostní organizace nám natolik důvěřují, že nám daly tento nejvyšší certifikát a my se samozřejmě snažíme pořád udržovat z pohledu bezpečnosti na vrcholu,“ řekl Plaček.

„V poslední době vidíme pořád větší a větší boj o bezpečnost, ochranu dat a o uchování dat a tohle téma je tak pro nás extrémně citlivé. Díky tomu, že vlastníme celý výrobní řetězec, dodáváme hardware i software, jsme schopni zaručit bezpečnost od prvopočátku výroby až po dodání zákazníkovi,“ vysvětlil Plaček v podcastu.

„Naše pobočky máme celosvětově v podstatě na každém trhu, není moc trhů, kde bychom nebyli. Každá země má svoji centrálu a řídí se sama a z pohledu tohoto nastavení je to pozitivní, protože to, v čem je Samsung hodně dobrý, je zdravé interní soupeření mezi jednotlivými pobočkami, Evropa v rámci Ameriky, Amerika v rámci Asie. Výhoda je, že se neměříme jenom v základních parametrech, jako třeba kolik toho prodáme, protože pak by Česká republika nemohla konkurovat třeba Německu. Ale máme plno unikátních interních ukazatelů, podle kterých se to dá měřit,“ řekl Plaček.

Jak ekonomický souboj Asie a USA ovlivňuje postavení Samsungu na různých trzích? Jak těžké je udržet tempo inovací, když se nacházíme v obchodní válce Západu s Čínou? A jak se Samsung vypořádává s padělky? Poslechněte si celý díl e15 Castu.