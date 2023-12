„Poslední dobou vnímám výrazné oživení trhu,” říká v podcastu Monika Hauznerová ze společnosti epet. „Zákazníci zase začali přemýšlet o tom, zda jim současný dodavatel vyhovuje či zda na trhu neexistují nějaké jiné produkty, které by se mu líbily,” dodává Hauznerová.

Při samotné výměně dodavatele je pak podle Hauznerové nejjednodušší zplnomocnit nového dodavatele. „Je to profesionál a všechny příslušné kroky v tom procesu dobře zná,” říká Hauznerová.

A jak při výběru nového dodavatele zjistit, jestli v příslušné nabídce není nějaký háček?

“V prvé řadě opravdu doporučuji nepodcenit smluvní dokumentaci, kterou by měl zákazník před uzavřením smlouvy dostat. Doporučuji ověřit si základní parametry produktu, jestli je na dobu určitou nebo neurčitou, jestli je tam fixovaná cena. Dobré je soustředit se i na možnosti ukončení smlouvy, případně na výši smluvní pokuty za její předčasné ukončení,” říká Hauznerová.

Fixovat, nebo nefixovat? To je je téma, které je při současné dynamice cen velmi aktuální. „Já bych byla opatrnější. Trh sice ožívá, ale pořád to není ta stabilita, na kterou jsme byli léta zvyklí. Na delší časové období je to těžko predikovatelné. Po fixacích bych se dívala v rozmezí jednoho nebo dvou let, víc ne,” říká Hauznerová.

Jak se vyznat v cenících a nenaletět dodavateli? Čemu se při změně dodavatele vyhnout? A existují ještě v Česku energetičtí šmejdi? Poslechněte si celou epizodu e15 Castu i ve formě audia