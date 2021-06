E15 Cast: Poslechněte si pět nejlepších rozhovorů | E15.cz

Od začátku května pro vás v E15 připravujeme krátký ranní podcast E15 Cast, ve kterém rychle a kompaktně zachycujeme nejdůležitější změny, které hýbou ekonomikou, byznysem i světem. Šéfredaktor Nikita Poljakov každý všední den vybírá tři zásadní zprávy z obsahu E15 a ještě jednu byznysovou novinku jako tečku. Především ale mluví s podnikateli, odborníky nebo politiky a bez novinářských klišé se jich ptá na jednu zásadní otázku: do jaké doby vstupujeme a co se to kolem nás momentálně děje.