Česko patří k zemím s nejnižší zaměstnaností matek dětí do šesti let v rámci EU. Podle průzkumů by přitom většina z nich ráda alespoň částečně pracovala už po roce věku dítěte. To potvrzuje i interní výzkum platformy Mumdoo, který vznikl ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte. „Do dvou let věku dítěte nechtějí pracovat tři procenta žen, ale nepracuje jich pětapadesát. Každá druhá žena, která by si pracovat přála, tu možnost nemá,“ říkají zakladatelky platformy Mumdoo Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová.