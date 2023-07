Výnosy z realitních fondů byly rekordní, výrazně klesat ale nemusejí, říká Jan Kos z Jet Investment | e15.cz

Bude pokračovat doba, kdy nárůst realitních fondů vyvažoval extrémně vysokou inflaci? Co mají očekávat investoři, kteří ve svých portfoliích spoléhají právě na reality? A jak byl tento segment ovlivněný zvyšováním úrokových sazeb ze strany centrálních bank? Nejen o tom v dalším díle E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s Janem Kosem, ředitelem akvizic realitního fondu Jet Industrial Lease ze skupiny Jet Investment.

„Segment komerčních nemovitostí si teď prošel celkem zajímavým vývojem,“ řekl v E15 Castu Jan Kos. V loňském roce to nastartoval konflikt na Ukrajině, nicméně válka nebyla jediným negativním faktorem, který trh přibrzdil, až téměř zastavil. „Šlo to ruku v ruce se zvyšujícími se úrokovými sazbami ze strany národních bank. To vidíme jak ze strany České národní banky, tak i ze strany Evropské centrální banky,“ vysvětlil Kos.

Pro investory to byl podle Kose velký šok. „Prodávající chtěli prodávat za staré ceny při velice nízkých yieldech, nicméně investoři jako my už museli zohledňovat zvyšující se úrokové sazby, a tím pádem naceňovali nemovitosti výše a k transakcím v podstatě nedocházelo. Aktuálně se ale trh začíná pomalu oživovat. Zhruba ve druhém kvartálu se očekávání prodávajících a kupujících začala přibližovat. Určitý rozkol ještě je, ale transakce už se dějí,“ dodal Kos.

"Výnosy byly rekordní, nicméně myslím si, že by výrazným způsobem nemusely klesat a určitě předpokládám překonávání inflace i nadále. Věříme, že ty nejvyšší hodnoty inflace máme za sebou a bude postupně v následujících měsících klesat," řekl Kos.

"Nikdo samozřejmě nevíme, jestli to bude trvat dalších šest nebo dvanáct měsíců, ale pevně věříme, že v nějakém krátkodobém horizontu, dejme tomu během roku nebo roku a půl, se dostane inflace na nějaké přijatelnější hodnoty. Rozhodně jednociferné. Zároveň předpokládám, že výnosy udržíme na dvouciferných číslech," dodal.

V čem vlastnictví nemovitosti člověka omezuje? Jakou expanzi Jet Investment chystá? A je ESG jenom buzzword, nebo jde podle skupiny Jet Investment o opravdovou hodnotu? Poslechněte si celé vydání E15 Castu s Janem Kosem.