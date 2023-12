A co vlastně Marinade Finance dělá? „Kdybych to měl vysvětlovat svojí babičce, tak je to vlastně takový kouzelný spořící účet. Solana podobně jako Ethereum funguje na konceptu tzv. proof-of-stake. Tedy že vkládám svojí kryptoměnu do sítě a tím zabezpečuji její fungování,“ popisuje v podcastu KryptoSpace Repetný.

Na Ethereu je to relativně jednoduché, na Solaně je nicméně potřeba pro provozování tzv. validátora velký výpočetní výkon. A většinou to funguje tak, že běžní uživatelé své tokeny SOL delegují jednomu z dvou tisíc existujících validátorů.

„Já se pak jako uživatel musím rozhodnout, komu z nich dám tu svojí měnu, tím ho podpořím ve vytváření konsensu a za to dostanu nějaký úrok. Vybrat si ale mezi dvěma tisícovkami validátorů je hodně těžké a většina lidí neví koho. Navíc se může stát, že bude mít výpadek a nebude generovat odměny,“ popisuje Repetný.

Většina lidí to pak často řeší tak, že využijí služeb toho největšího, což vede k centralizaci. A zde přichází na řadu Marinade. Ta za uživatele vybírá nejvýhodnějšího validátora, který si bere nejmenší komisi, v případě výpadků automaticky re-stakuje vložené prostředky k jinému a navíc se snaží přeskakovat ty největší hráče, aby docházelo k větší decentralizaci.

Jak již bylo řečeno, projekt je dnes vůbec největším protokolem na blockchainu Solany. A daří se mu. Stále je výdělečný i přesto, že největší konkurence to vzdala – například protokol Lido, který dominuje stakingu na Ethereu.

I na Marinade Finance ale tvrdě dopadla situace na trhu. Celý projekt Solany totiž dostal pořádně zabrat, i kvůli pádu burzy FTX, která byla velkým investorem a propagátorem tohoto blockchainu. Hodnota SOL spadla v jeden moment z 240 až na zhruba 10 dolarů za kus. Nyní opět vyskočila a stojí 86 dolarů.

To zamávalo i se zisky. Jeden moment generoval protokol zisky půl milionu dolarů měsíčně, následně spadly zisky na desetinu.

