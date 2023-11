Kryptoměny chceme danit stejně jako akcie, říká poslanec Novák | e15.cz

Česko čekají v oblasti kryptoměn velké změny. Poslanci nyní pracují na tom, jak do českých zákonů implementovat evropskou regulaci kryptoměn MICA. Vedle toho se konečně čeští politici hodlají věnovat i novému zdanění kryptoměn. Jak v rozhovoru pro e15 říká poslanec Marek Novák (ANO), už v lednu by mohl jít do prvního čtení zákon, podle kterého by se kryptoměny danily stejně jako například akcie. A platil by pro ně i takzvaný časový test.

Jak moc velké téma jsou dnes kryptoměny v politice? Je to vůbec téma?

Obecně v politice to moc téma není, není to moc sexy. Nicméně bavíme se tady zhruba o 14 miliardách do rozpočtu, které jsou dneska ve hře, a myslím si, že minimálně po této stránce to téma je.

Vždy si vzpomenu na naše poslední dva ministry financí. Alena Schillerová ukázala v jednom rozhovoru u Xavera Veselého, že o bitcoinu neví vůbec nic. A Zbyněk Stanjura v Poslanecké sněmovně zase netušil rozdíl mezi účty kryptofirem u bank a účty v kryptoměnách. To jste byl myslím navíc vy, kdo ho griloval při interpelacích.

My jsme se potom ještě po interpelaci s panem Stanjurou sešli, vyříkali jsme si to, slíbil mi, že se tomu bude věnovat a ten slib dodržel, za což jsem rád. Protože ministerstvo financí opravdu maká a už dnes do meziresortního procesu přepis zákona, který implementuje MICA.

Jak nová regulace bude vypadat?

Co se týká zdanění, tak tomu se bude věnovat právě v rámci implementace MICA další změnový zákon, kdy chceme zdanění krypta postavit zhruba na úroveň klasických investic, jako jsou akcie a podobně.

Kdy se toho podle vás dočkáme?

Já počítám, že do prvního čtení se to dostane někdy v lednu, v únoru. Pokud to projednáme kompletně v prvním pololetí, tak to budu považovat za úspěch.

Poslanec Marek NovákAutor: profimedia.cz

Jakou podporu má tato řekněme normalizace zdanění krypta?

Tu jsem zatím já osobně vůbec netestoval, nicméně chceme podávat následné pozměňující návrhy tak, aby byly připodepsané všemi sněmovními kluby. Spolupracujeme na tom s Jiřím Havránkem z ODS a já věřím, že se nám to povede. Ale jak říkám, není to sexy téma, není to téma, kterému by se věnovali poslanci v nějaké velké míře.

Proč je zájem mezi poslanci o krypto tak malý? Vy říkáte, že to lidi nezajímá, ale když se podíváme na počet Čechů, kteří krypto někdy vlastnili, tak není úplně malý.

No, není úplně malý. Bavíme se možná o 300 tisících lidech v rámci České republiky. Ale asi ne tolik o poslancích, protože ne každý poslanec se věnuje všem oblastem a tato oblast je spíše specifická, je to inovativní téma, kterému ne každý úplně rozumí. Je to téma, kterého se někteří dokonce bojí, protože neberou krypto jako nějakou krytou měnu nebo něco, co by mělo budoucnost.

Jak vy jste se dostal ke kryptu vy?

Přes práci a přes své děti.

Máte bitcoin?

Mám.

Kdy jste si ho pořídil?

Já jsem si ho pořídil v době, kdy jsem se tomu začal věnovat, je to tak rok a půl zpátky, není to dlouhá doba. A pořídil jsem si ho proto, abych se s ním naučil pracovat, abych věděl, o čem mluvím. Jak nakoupit, kde to nakoupit, kam to uložit, jak to zabezpečit a tak podobně.

Pojďme zpátky regulaci. Jak by podle vás měla vypadat?

To musím dát do dvou oblastí, ta první oblast je kryptoměna a obchodníci s kryptoměnami, to je jedna strana mince. Nicméně ta druhá strana mince, na kterou bychom měli být hrdí a kterou bychom měli podporovat, tak jsou právě firmy, které vyrábí software, vlastně se věnují kryptu jako takovému. Protože my máme v České republice světové lídry a ani o tom nevíme, ani je nepodporujeme.

Tu první stranu je samozřejmě potřeba zregulovat, aby se dodržovaly směrnice o praní špinavých peněz, ať už jde oblast šmejdů, těch podvodníků, kteří tvrdí, že prodávají krypto, a nakonec člověk zjistí, že obrovský peníz koupil něco, co nemá vůbec žádnou hodnotu.

Někdy firmy ani nepotřebují, abyste jim pomáhali, potřebují, aby jim stát neházel klacky pod nohy. Krypto je konceptuálně věc, která jde často proti státu.

Jde to hlavně proti bankám. Ta původní myšlenka byla ‘jdeme proti těm tradičním měnám, které už dneska vlastně nemají ani žádné krytí a kdovíjak dopadnou’. A a vedle toho je krypto, které se ke krytí hodnoty staví úplně jinak. A bohužel banky s tím mají docela problém. Já se jim nedivím, ony se bojí a brání se. Ale právě proto, že my máme nějaké nové platidlo, máme něco, co má hodnotu, máme něco, co začíná růst, tak tomu musíme dát pravidla.

Ta pravidla k nám tentokrát přichází z Evropské unie. A i když si kolikrát říkáme, že na nás srší spoustu nesmyslů, tak v této oblasti je to pro Českou republiku příležitost. Protože pokud vše nastavíme správně a rychle, tak zajistíme, aby tu ty důležité firmy zůstaly. A až další firmy uvidí, že Česká republika neháže kryptu klacky pod nohy, tak sem přijdou, protože pro ně budeme sexy země.

Pokud vás zajímají další detaily připravované regulace nebo zdanění kryptoměn, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.