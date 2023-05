Utajte nákup bitcoinu vexlováním, radí šéfka Vexlu Lea Petrášová | e15.cz

Lidé stojící za SatoshiLabs, výrobcem první hardwarové peněženky na kryptoměny, se to rozhodli změnit. Vyvinuli aplikaci Vexl, která funguje jako sociální síť a propojuje zájemce o koupi či prodej kryptoměn či čehokoli dalšího. Podle šéfky projektu Ley Petrášové je to takový dárek komunitě vyzkoušený zatím jen v Česku a na Slovensku. Na obří bitcoinové konferenci BTC Prague letos v červnu ji však čeká světová premiéra.

Jak vás napadlo vytvořit Vexl?

Podívali jsme se na současný trh a na to, jak funguje nákup a prodej bitcoinu. Došlo nám, že bitcoin se strašně vzdálil od toho, jak byl původně zamýšlený. Je to přece napsané i v první větě bitcoinového white-paperu (text podepsaný pseudonymem Satoshi Nakamoto položil v roce 2008 základy budoucí bitcoinové sítě – pozn. red.), má to být elektronická hotovost, kterou je možné koupit, prodat a interagovat s ní bez třetích stran. A od toho bitcoin vlastně úplně odběhl a naše vize byla vrátit mu jeho peer-to-peer náturu.

Z bitcoinu se do značné míry stala jakási tradovaná komodita či aktivum. A lidé s ním v drtivé míře obchodují na obřích burzách. To byl ten problém?

Ano.

Co tedy Vexl vlastně je?

Je to taková sociální síť s nástěnkou, na které vaše kontakty a kontakty vašich kontaktů na telefonu mohou dávat nabídky na nákup nebo prodej bitcoinů. A krásné je na tom to, že se o tom nedozví nikdo další kromě vás. A druhá důležitá věc je to, že se pohybujete v bublině svých kontaktů a jejich kontaktů. Takže jste vlastně inherentně motivovaný, abyste se choval slušně, protože jinak můžete být ostrakizovaný. Ukazuje se, že je lepší model reputace, než když máte někde 4*. Myslím, že každý už někdy byl v nějaké restauraci, která měla 4,4* a tisíc hodnocení a byla to tragédie.

Jak je to tedy s anonymitou, vidí moje kontakty či jejich kontakty, že daná nabídka na koupi bitcoinu je moje?

Nevidí a to je na tom to pěkné. Vidí to jako nabídku nějakého uživatele, který má náhodně generované jméno, a pokud chcete prozradit svoji identitu, můžete to udělat v šifrovaném chatu. A toto rozhodnutí můžete udělat na základě toho, že vidíte pouze to, kdo jsou vaši společní přátelé.

I tak je právě anonymita a soukromí nejčastěji kritizovanou částí Vexlu. Tedy hlavně kvůli tomu, že uživatelé musejí importovat své kontakty. My je samozřejmě šifrujeme, i když to není nějaká silná kryptografie a uvědomujeme si, že to má svoje slabé i silné stránky. Ale i kdyby tu šifru někdo prolomil, tak nedostane nic jiného než seznam telefonních čísel. A nikdo, ani my, neví, zda to číslo participovalo na nějakém obchodě.

Jak probíhá samotný obchod?

A to je na tom to krásné. Já to nevím a ani to vědět nechci.

Dobře, jak tedy může probíhat?

V praxi to vypadá tak, že se na základě nějaké nabídky propojíte s protistranou.

Například když podám nabídku, že až bude bitcoin stát 30 tisíc dolarů, tak jeden někomu prodám.

Ano. A já si řeknu „to je super deal“, tak vás oslovím. Nevím, kdo jste, vy nevíte, kdo jsem já, ale vidíme, že máme společného přítele. A já si řeknu dobře, když zná zrovna tohoto člověka, asi spolu nějak vycházejí, tak tomu dám šanci. Otevřu si s vámi chat, a když uvidím, že nejste úplný blázen nebo se se mnou nechcete setkat v Kunratickém lese ve tři ráno, tak do toho mohu jít. Nebo pokud stále váhám, tak vás oslovím, abyste mi v rámci chatu odhalil, kdo jste, a já se pak ještě optám toho našeho kontaktu, aby mi potvrdil, že jste v pořádku. A to, jak si pak dohodneme obchod, je čistě na nás.

A jak může probíhat?

Tam je celá škála možností. Možná budete můj spolužák ze střední a nebude mi vadit udělat ten obchod ani online. Nebo se můžeme potkat. A vy mi můžete sednout, nebo také nemusíte, a pak si vás ve Vexlu zablokuji. Doporučujeme, aby ty obchody probíhaly primárně osobně, tváří v tvář. Je ale třeba dbát hlavně na osobní bezpečnost. Přirovnala bych to k něčemu takovému, jako je bitcoinový Tinder.

Ale Vexl samotný tedy nenabízí žádné možnosti platby.

Ne. My se vlastně ani hotovosti, ani těch bitcoinů vůbec nedotkneme. Je to vždy v režii těch dvou uživatelů.

Z čeho pak aplikace žije, je to čistě fanouškovský projekt?

Je to takový dárek komunitě od SatoshiLabs.