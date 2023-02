NFTéčka na bitcoinu? Nedává to smysl. Jak přišly, tak odejdou, říká Kicom z bitcoinového kanálu | e15.cz

NFT, kterým se někdy přezdívá „JPEG na blockchainu“ (podle nejrozšířenějšího souborového formátu pro obrázky), vzbudily v posledních dvou letech mánii. Někdy to byla dobrá investice, většinou ale jen bublina, na které se snažili tvůrci co nejrychleji zbohatnout.

Zpovzdáli se tomu celému smáli milovníci nejstarší kryptoměny. Podle nich se jednalo o hloupost, která jen dokazuje, že jediné, co dává smysl, je starý dobrý král krypta bitcoin. V lednu jim ale spadl hřebínek. Developer Casey Rodarmor totiž přišel s možností, jak vydávat eneftéčka i na blockchainu bitcoinu. Už jich vzniklo přes sto tisíc a bitcoineři si rvou často vlasy hrůzou, co se to s jejich milovanou kryptoměnou děje.

Do podcastu KryptoSpace se o těchto takzvaných Bitcoin Ordinals přišel bavit Jakub Vejmola alias Kicom, který má v Česku nejsledovanější kryptopořad Bitcoinovej kanál. Probrali jsme i BTC Prague, konferenci, na kterou chtějí organizátoři v červnu dostat do Prahy deset tisíc lidí, jak se zbláznili regulátoři v Americe i to, proč se podle Kicoma bitcoin už nedostane pod 18 tisíc dolarů za minci.

Už sis pořídil nějaké bitcoinové NFT?

Ne a myslím si, že si ani žádné pořizovat nebudu. Já jsem vcelku známý tím, že ten fenomén nemám úplně rád a že nemám ani pocit, že by to přinášelo něco extra nového na stůl.

Ono to ale poměrně žije. Před čtrnácti dny jich bylo 3500, minulý týden překonal jejich počet 100 tisíc.

Asi to trakci má, předtím to fungovalo i na ethereu. Akorát se můžeme bavit o tom, co s tím. Tak dobře, tak jsme na ten blockchain uložili nějaký obrázky. Možná i nějaký MP3, já nevím, co všechno tam lidi zapisujou.

Mně se strašně líbí, že je možné si na blockchainu zahrát hru DOOM.

Je to spíš jen jako taková sranda věc. Koneckonců když si to zaplatíš, tak si na blockchain můžeš uložit, co chceš. Je to demokratické. Já mám jen trošku hrůzu z toho, aby tam nepřišla nějaká velká mánie prodávání opic za miliony dolarů. Protože když si vzpomeneš na to, co se dělo na etheru, tak se někdy ptám, jestli to přineslo něco dobrého, protože dneska je to o tom, že spousta těch věcí je bezcenná. Vznikla spousta podvodných NFT sbírek různých pseudoinfluencerů. Spousta těch projektů prostě shořela a byl konec. Já se obávám toho, aby i na bitcoinu nebyla mánie, ve které lidi přijdou ve výsledku akorát o peníze.

Vydávání Ordinals poměrně zatěžuje celou síť bitcoinu. Může ho to poškodit?

Dokonce se říká, že by to teoreticky mohlo vyřešit jeden z problémů bitcoinu, kterému se říká Security Budget problém. V čase totiž klesá emise bitcoinů a ta síť bude víc a víc závislá na poplatcích za využívání. Někteří bitcoineři dnes říkají: „Hele, podívejte se na to, jestli tam někdo chce zapisovat obrázky a bude platit poplatky, tak nám pomůže řešit tenhle problém.“ Ale je pravda, že bitcoinová komunita je, alespoň to čtu na Twitteru, poměrně rozštěpená.

Reakce na NFT byla někdy až hysterická.

Adam Beck, kterého mnozí podezřívají, že je oním tajným zakladatelem bitcoinu Satoshi Nakamotou, i když já si to nemyslím a i on to popírá, dokonce napsal na Twitteru status o tom, že by těžaři měli transakce s Ordinals cenzurovat. To je samozřejmě proti celému étosu kryptoměny. On ten tweet potom stáhl, protože nejenže věděl, že přestřelil, ale myslím si, že věděl i to, že je to nesmysl…

On pak někdo kopii toho tweetu vzal a udělal z něj dokonce NFT, ne?

No vidíš, tak se ten kruh uzavřel. Neříkám, že jsem neutrální. Nicméně ctím ten princip, že je to svobodná demokratická síť, a pokud někdo platí poplatky a dodržuje pravidla toho protokolu, protože pak bych se tam ani jinak nedostal, no tak ať si tam uloží, co chce.

