Kdo držel bitcoin déle než čtyři roky, nikdy nebyl ve ztrátě, říká zakladatel spořicí aplikace | e15.cz

Jak vnímáte bitcoin a další kryptoměny jako formu spoření?



Takové spoření beru dlouhodobě. Mít delší investiční horizont. Je to hodně o edukaci, lidé to musejí pochopit. Máme takovou pěknou kalkulačku, kde si můžete hezky spočítat, že kdybyste si spořil třeba tisícovku každý týden po dobu pěti let, kolik nastřádáte. Historicky myslím stále platí, že kdo držel bitcoin déle než čtyři roky, tak se vlastně nedostal do ztráty.

Lidé vždycky podlehnou euforii a pak tvrdí, že je to všechno podvod…

A tak to je stále dokola. Za posledních deset let jsem to viděl několikrát. Poprvé jsem nakupoval za 100 dolarů a pak, když to spadlo na 50, jsem to se ztrátou prodal. A totéž lidé dělají teď. Takže o tom přemýšlejte dlouhodobě, jeďte si DCA (dollar cost averaging čili postupný pravidelný nákup – pozn. red.), prostě bez emocí pravidelně nakupovat. Když tomu věříte a jde to dolů, tak se vlastně radujete, protože za tytéž peníze získáte víc bitcoinu. My jsme například nedávno spustili další funkci, která ukáže průměrnou nákupní cenu. Takže i když jsme teď třeba minus 50 procent, tak já jsem díky postupnému nákupu ve ztrátě jen tři procenta. Už proto, že každý nákup a ještě nákupy kolem těch 16 tisíc dolarů krásně snížily průměrnou nákupku.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

Považujete za dobrou formu spoření i další kryptoměny?

Tam už to nepovažuju za spoření. Za to opravdu považuji jenom bitcoin, u kterého je už míra rizika velmi nízká oproti tomu, jak jsem to vnímal v historii. Je dostatečně etablovaný, a když během koronaviru spadl na 3500 dolarů a pak se ale velmi rychle zvedl zpět, to byl moment, kdy jsem si řekl, že tohle už prostě přežije všechno. Oproti jiným kryptoměnám je tam možná menší potenciál růstu, ale i proto se do něj nebojím dávat větší částky.

Takže dneska už s klidem všem radíte, nakupujte prostě bitcoin.

Ano, určitě.

Nejzábavnější je, jak se nyní lidé ptají, jestli už jsem po propadu cen v kryptu přišel o všechny peníze. A za rok dva, až přijde další mánie, budou chtít poradit, jak nakoupit na vrcholu.

Všichni to dělají přesně obráceně. Nakupovat se má vždy v poklesu.

VIDEO: Krypto pěna 3 aneb O věhlasu pojmu blockchain