Krypto je pro lidi stále spíš jako sportka, říká šéf Coinmate | e15.cz

Podle něj jsou kryptoměny stále ještě na začátku svého vývoje. A i když pro řadu lidí dnes fungují hlavně jako spekulace, nesou s sebou svoji myšlenku. A pomáhají lidi edukovat v tom, jak vlastně celý náš finanční systém funguje.

Vy jste v kryptu vlastně od jeho úplných začátků. Kdy jste se k němu dostal?

Poprvé k tzv. whitepaper bitcoinu v roce 2011, to jsme myslím koupili nějaký první bitcoin. Ten jsme potom začali i těžit.

Baví vás to ještě? Přece jen se to asi hodně změnilo.

Baví, jasně, jinak už bych to nedělal. Ale na druhou stranu kdybych na těch bitcoinech tehdy jenom seděl a vlastně nedělal nic, tak jsem na tom asi lépe. Ale věřím v nějaký osud, že dává smysl šířit ty informace o kryptoměnách dál. Takže ano, baví mě to. Navíc jsme tu jako burza na trhu prakticky nejdéle. Proto mám i já za úkol povídat o tom, co se děje, jak se věci mají i co je u nás nového. A že jsme ta nejdůvěryhodnější instituce tady v Česku, co se krypta týče.

Takže z vás je takový kryptoevangelista?

To jsem byl asi vždycky.

Když se podíváte těch 12 let zpátky. Co jste si tehdy mysleli, že se z bitcoinu stane a v co se to nakonec přetvořilo?

My jsme s Danem Hruškou začínali ještě před bitcoinem. Zabývali jsme se e-goldem, což byl takový předchůdce. Bylo to centralizované, ale účty byly denominovány v gramech zlata. A pak jsme se zabývali primárně platbami. A jak se píše už v tom whitepaperu bitcoin, tak ten má být definován jako peer-to-peer hotovost.

Pokud se na to podívám zpětně, tak jsme asi čekali, že se jím bude mnohem víc platit, než tomu je dnes. V těch dřevních dobách, řekněme 2014 a podobně, jsme pořád čekali na nějakou killer-app. Prostě aplikaci, která ukáže to opravdové využití kryptoměn. Ale dnes bych řekl, že je to stále minimálně z 90 procent pořád spekulace. Podle mého to ale odpovídá té adopční křivce. Podobně jako to bylo u internetu, protože ta technologie se pořád ještě staví a až budou ty základy hotové, tak začnou vznikat aplikace.

Nemá být právě třeba bitcoin už hotový?

Nemá, třeba takové Taro vzniklo teprve vloni.

Co podle vás tedy bude ta killer-app, která by splnila ta deset let stará očekávání? Budou to tedy například druhé vrstvy fungující nad bitcoinem jako Taro?

Myslím si, že pro uživatele jako takové to budou spíš druhé vrstvy, protože přece jenom platit za převod někdy i 500 korun není úplně fajn. Budou to peněženky, který umožní nejen držet bitcoin a zachovat si tak nějakou kupní sílu, ale podle mého bude možné na nich držet například i stablecoiny (to jsou tokeny 1 : 1 k nějaké měně, většinou USD – pozn. red.). A podobně si myslím, že bude možné převést prakticky jakákoli aktiva na blockchain a držet je v tokenizované formě.

Stablecoiny jsou dnes hlavně na Ethereu a jemu podobných sítích. Tam je ale problém, že je až příliš „veřejné“. Zaplatíte za kafe a každý vidí vše, co na adrese vlastníte. Stablecoiny podle mého budou spíš takové přechodné řešení.

Většina z nich je dnes navíc centralizovaná. Je to o tolik menší zlo než například digitální měny centrálních bank CBDCs?

Určitě to je menší zlo. CBDCs jsou z pohledu státu skvělý nápad. Dnešní bankovnictví je vlastně dost omezené v tom, že centrální banky ho fakticky řídí přes komerční banky. U digitální měny by lidé měli účty u centrálních bank napřímo, takže ta kontrola státu a vůbec to zvětšování a zmenšování peněžní zásoby by se staly mnohem efektivnějšími. Na druhou stranu centralizace a riziko potenciálního zneužití autority by se staly mnohonásobně vyššími, než jsou dnes.

Umíte si představit stablecoiny nad bitcoinem?

Určitě. Já myslím, že již zmiňované Taro to dokáže. Otázka je, jakou dobu to zabere. Ale jak říkám, je tady teprve rok a jen posledních pár měsíců se nad ním intenzivně něco dělá. Věřím, že tam budou nejen stablecoiny, ale i jiná aktiva „pověšená“ nad bitcoinem.

Vy už jste to trošku naznačil. Ale co tedy dnes to krypto pro lidi je. Je to jen ten „gamble“?

Tak on to nemusí být gamble, je to spekulace na růst ceny.

Kryptoměny ale začaly i s jistým ideologickým nábojem, světonázorem. Myslíte, že se šíří i přes tu spekulaci?

Určitě si to myslím, protože bitcoin jako takový nutí lidi přemýšlet nad tím, jak ten finanční svět vůbec funguje. Nebýt krypta, tak by nikdo neměl tu touhu to rozklíčovat. Dneska se, často tedy především v kryptopodcastech, lidé velmi odborně baví o tom, jak vůbec fungují peníze, jak jsou peníze vytvářeny, jak vzniká inflace a jestli něco vůbec udrží tu hodnotu. Protože každý svou prací vytváří nějakou energii. A nám je tato energie pomaličku nenápadně kradena a těžko se s tím dá něco dělat. A je zajímavé se tím vůbec zabývat.

