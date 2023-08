Nad Ethereem vznikají desítky blockchainů. Ostatní tuto váhu jen těžko porazí | e15.cz

Už jste slyšeli o blockchainovém trilematu? Blockchainy by v ideálním případě měly tři vlastnosti: decentralizaci, bezpečnost a škálovatelnost. Trilema spočívá v tom, že je téměř nemožné toho dosáhnout. Vždy, když se zaměříte na dvě z nich, třetí oslabíte. Řešení přinášejí takzvané druhé a třetí vrstvy. Ceny transakcí už klesají a půjdou ještě výrazněji dolů, ale co dalšího nový vrstvy přinesou? Poslechněte si podcast KryptoSpace.

Bitcoin i Ethereum si vybraly jako dvě nejdůležitější bezpečnost a decentralizaci. A trpí tak škálovatelnost, která určuje, kolik dat a jak rychle jsou blockchainy schopné zpracovat. Přeloženo – při rostoucím zájmu se „ucpávají“ a je extrémně drahé je používat.

Řešením, ke kterému se blockchainy upínají, jsou tak další vrstvy nad nimi. Bitcoin má svůj Lightning Network, Ethereum je už ale mnohem dál. Vznikají nad ním nejen druhé, ale i třetí vrstvy. Jen letos se spustily desítky nových projektů a do budoucna jich pravděpodobně budou stovky.

Do podcastu KryptoSpace o nich přišel povídat investor Pavel Přecechtěl. „Druhé vrstvy nad Ethereem slouží pro škálování a pomáhají vyřešit problémy s vysokými poplatky,“ říká. „Zároveň se ale spoléhají i na zabezpečení od Etherea. To znamená, že všechny transakce, které se na ‘L2kách’ dějí, se nějakým způsobem publikují i na první vrstvě.“

Jak to probíhá? Způsobů je několik, ale pro zjednodušení si to můžete představit jako velké množství transakcí z druhé vrstvy, které se seskupí do větších balíků a až ty se posílají na potvrzování.

Tady je asi dobré si říct, jak špatné to před vznikem prvních druhých vrstev jako je Arbitrum či Optimism vůbec bylo. Tzv. main-net se stal tak drahým, že i základní kroky jako směna jednoho tokenu na druhý mohly vyjít i na desítky dolarů.

Ale někdy bývalo i hůř. Když přišla mánie okolo NFT nebo byly rychlé pohyby na trhů, většinou směrem dolů, byly zácpy na blockchainu ještě vyšší a ceny některých úkonů se mohly vyšplhat i na stovky dolarů. To většinu lidí, kteří si ether nenakoupili před mnoha lety za pár šupů, odradilo byť jen od vyzkoušení nových funkcí decentralizovaných financí.

Dnes je situace významně lepší. Na Arbitru a dalších za ověření transakce běžně platíte pár centů, jen výjimečně se dostane cena na dolar. To sice není stále úplně levné, ale nové upgrady Etherea by měly náklady srazit na zlomky centů.

A jaké jsou tedy ty nové fungující vrstvy? Jejich přehled můžete sledovat na serveru L2Beat. Ten už jich aktuálně eviduje dvacet devět. A další a další přibývají. Nedávno se například spustil projekt Base, za kterým stojí největší americká burza Coinbase. A lidé na něj za pár týdnů naposílali čtvrt miliardy dolarů. Novou vrstvu plánuje i BNB Chain, za kterým dříve stála světová jednička Binance.

Těch dalších vrstev začíná být už tolik, že je jednoduché se v nich ztratit. A bude jich ještě víc. „Já si myslím, že jich budou vyšší desítky. Tedy takových, které budete znát aspoň jménem. Celkově jich asi budou stovky,“ říká Přecechtěl. „A jde o to, že na každém z nich musí být vše od decentralizovaných financí přes NFT a tak dále. Ale mohou být tzv. application specific. Tedy že budou existovat jen na jedno úzce vymezené využití,“ říká.

Pokud vás zajímá, co jsou to třetí vrstvy, jak jednoduché je dnes takový blockchain vytvořit a další, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.