Původně brněnská vývojářská firma Tatum začínala v Brně, dnes už má pobočky i ve Velké Británii a na americké Floridě a valuaci v miliardách korun. Jejich myšlenka přitom poměrně jednoduchá: pojďme vytvořit něco, co vývojářům nejen z běžného světa ulehčí vývoj aplikací pro různé blockchainy.

„Já jsem dlouho pracoval v bankovním sektoru. Nejdříve jako vývojář a pak i jako člověk, který vývojáře řídí. A když jsem se začal zabývat kryptoměnami, tak mi došlo, že všechny ty aplikace, které s nimi pracovaly, vypadaly strašně,“ vzpomíná na začátky před šesti lety šéf firmy Jiří Kobelka.

„Začali jsme proto vyvíjet něco jako takovou kryptobanku. A protože jsme líní, tak jsme si kolem toho začali stavět různé technické nástroje, aby nám to šlo dělat co nejjednodušeji,“ říká.

Když pak hledali investory, tak je nápad peněženky/kryptobanky příliš neoslovil. Ale naopak se investorům líbila sada nástrojů pro vývojáře, která vznikla vedle toho. A Tatum tak „zpivotoval“ a začal rozvíjet tuto novou myšlenku.

Co tedy dnes Tatum nabízí? Podle Kobelky jsou všichni vývojáři zvyklí fungovat s tzv. frameworky, nástroji, které za ně za pár minut udělají práci, kterou by jinak museli programovat hodiny či dny i déle. A Tatum toto překlopil do světa blockchainu a aplikací Webu 3.0.

U nich často existuje vstupní bariéra – nové programovací jazyky jako Solidity (pro Ethereum a s ním kompatibilní projekty) nebo Rust (u Solany a dalších). Nástroje od Tatum ale vyžadují „jen“ znalost JavaScriptu. A pak lze stisknutím jednoho tlačítka převést vytvořenou aplikaci na všechny možné blockchainy naráz.

A projekt slavil úspěch. Free verzi s omezenou funkcionalitou využívá přes 170 tisíc projektů, placenou pak tisíce firem. Patří mezi ně banky, velké burzy i herní vývojáři. Tatum proto přilákal i investory. Loni na podzim získal na další expanzi přes miliardu korun. Její valuace je tak ve stovkách milionů dolarů.

I když to bylo na začátku mírného útlumu celého sektoru a dříve se hovořilo o tom, že by z Tatum mohl být jednorožec s hodnotou přes miliardu dolarů, Kobelka toho nelituje. „Když přistoupíte na příliš vysokou valuaci, tak nesete také riziko, protože investoři si tam dávají tzv. multipliery. Takže firma se sice může prodat za dvě miliardy, ale vy z toho jako zakladatel nedostanete nic, protože jde vše investorovi,“ říká.

Pokud vás zajímá, jak Tatum funguje, které projekty letí a kam se celý kryptoprostor posouvá, poslechněte si celý podcast KryptoSpace