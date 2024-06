Před dvěma lety si Ondřej Macháček sedl se zakladateli vývojářské společnosti Cleevio a rozhodli se, že se chtějí podílet na růstu novátorských technologií postavených na blockchainu. Riskantní krok se jim vyplatil. Nově vzniklá CleevioX už dnes zaměstnává téměř čtyřicet lidí a hlásí rekordní obraty. Samotné Cleevio přitom s blockchainem předtím nepracovalo. Mezi klienty vývojářské firmy, jež vznikla před čtrnácti lety, patřily firmy jako McDonald's nebo aplikace Spendee. Nový projekt ale nakonec dostal zelenou. „Na začátku to byla taková one-man show, tým rostl pomalu a hlavně jsme zkoušeli, co funguje a co nefunguje,“ popisuje začátky šéf CleevioX Macháček v podcastu KryptoSpace.