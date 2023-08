Cena kryptoměn klesá. Jsou ale výjimky, které vystřelily o desítky procent | e15.cz

Celý díl na Spotify zde.

A jako vždy začneme trhy. Ty už čtvrtý týden za sebou mírně klesaly, i když to opět bylo jen o 1,9 procenta na jeden bilion a 208 miliard dolarů.

Jednička na trhu Bitcoin odepsala 1,1 procenta a prodává se za něco málo přes 29 tisíc dolarů.

Dvojka ether pak odepsal 2,4 procenta a stojí 1831 dolarů.

Vítězové týdne jsou velmi podobní těm z minulého týdne. Z TOP100 nejvíc rostl FLEX Coin, který si připsal dalších 59 procent. Blockchain Kaspa pak 37,7 procenta a XDC Network 37,4 procenta.

Loserů je pak také celá řada. Compound ztratil 21 procent, žabák PEPE 13,4 procenta a Litecoin 13,3 procenta.

Hacker ukradl miliardu a půl, peníze ale začal vracet

Dnes začneme rovnou menším dramatem z decentralizovaných financí, které se spustilo jen pár hodin po dotočení posledního Týdne v Kryptu a trvá prakticky dodnes.

Útočníkům se totiž podařilo zaútočit na jeden z pilířů celého systému, protokol Curve, v té době čtvrtý největší projekt vůbec, do kterého uživatelé naposílali zhruba čtyři miliardy dolarů. Curve slouží jako směnárna pro podobné typy tokenů (např. různé typy stablecoinů či deriváty například etheru). A je to jeden ze stěžejních zdrojů likvidity.

Celkem byly ukradeny prostředky za vyšší desítky milionů dolarů a vystrašení uživatelé pak z Curve stáhli přes 800 milionů likvidity. Hned se také začalo spekulovat o ohrožení celého ekosystému. O peníze tam totiž přišly i další projekty jako Alchemix či Metronom. Systém podle mého sice ohrožený nebyl, ale ukazuje se, jak křehké některé protokoly mohou být a to ani ne svým zaviněním.

Pokud vás zajímají detaily, výborně to celé shrnul Cointelegraph.

Zprávy o útoku se začaly objevovat v neděli večer. Možný exploit umožnila chyba ve třech verzích programovacího jazyku Vyper. Útočník toho využil a ukradl prostředky z několika obchodovaných párů (či poolů), jednalo se převážně o různé verze zabalených etherů a pak samotné tokeny CRV.

Zajímavé je, že na chybu v jazyku Vyper upozornila auditorská společnost BlockSec. Ale příliš brzy a je možné, že tím na chybu upozornila i samotného hackera. Ten pak předběhl „bíle hackery“, kteří se chystali prostředky převést do bezpečí, jen o nějaké tři minuty.

You either need to be an idiot or outright malicious to tweet out potential vulnerabilities @BlockSecTeam while there is an ongoing incident



Adding screenshots and asking the potential victim to DM you? IN A PUBLIC TWEET?



I wont even quote your tweet/s but what the actual fuck? — Lefteris Karapetsas | Hiring for @rotkiapp (@LefterisJP) July 30, 2023

Každopádně. Po útoku token Curve chvilkově spadl na decentralizovaných burzách prakticky na nulu a před kolapsem ho ochránily pouze stabilní ceny na burzách centralizovaných. Do čehož si nezapomněl rýpnout například zakladatel Binance CZ.

Systém útok ustál, ale ukázal se další problém. Zakladatel Curve Michael Egorov si totiž vůči svým tokenům CRV půjčil více než 100 milionů dolarů. Za to ručil až 47 % všech existujících tokenů CRV. A jelikož jejich cena postupně klesla až o 30 procent, hrozilo, že bude jeho pozice zlikvidována. To by pak mohlo některé lendingové protokoly, na kterých si půjčil, přivést do dalších problémů.

Nastoupila ale stará DeFi garda a pomohla mu, i když samozřejmě ne zadarmo. Justin Sun, Machi Big Brother a DWF Labs od něj koupili necelých 40 milionů tokenů CRV za 15,8 milionu dolarů. Tedy 40 centů za token, o čtvrtinu méně, než za kolik se v ten moment prodávaly na trhu. Egorov tak mohl část svých dluhů splatit a stabilizovat svoje pozice. Následně dalších 10 milionů tokenů za stejnou cenu koupil i spoluzakladatel burzy Huobi Jun Du.

Budete se divit, ale celé to má ještě dohru. Napadené protokoly totiž udělaly hackerovi klasickou nabídku. Pošli prostředky zpátky a můžeš si 10 procent nechat, v současné době něco kolem sedmi milionů dolarů. No a co se nestalo. Hacker čtvrtého srpna napsal, že nechce protokoly, co přišly o prostředky, zlikvidovat. A proto je pošle zpátky. A v sobotu opravdu Alchemix obdržel téměř 9 milionů dolarů, které měl na Curve.

Saylor opět nakupuje

Michael Saylor je prostě bull jak má být. Jeho MicroStrategy v červenci dokoupila dalších 467 bitcoinů za 14,4 milionu dolarů. Průměrná nákupní cena tak byla něco přes 30 800 dolarů, o šest procent více, než je nyní na trhu. Firma právě drží 152 800 bitcoinů.

In July, @MicroStrategy acquired an additional 467 BTC for $14.4 million and now holds 152,800 BTC. Please join us at 5pm ET as we discuss our Q2 2023 financial results and answer questions about the outlook for #BusinessIntelligence and #Bitcoin. $MSTR https://t.co/SCHeBJ80TH — Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 1, 2023

A Saylor nehodlá rozhodně přestat. Firma prý stále plánuje prodat akcie za dalších 750 milionů dolarů. A ano, chce za ně opět nakoupit bitcoiny. A to přesto, že se prý čím dál zvyšují šance na to, že americká komise pro cenné papíry již brzy schválí první spotový ETF fond na bitcoin. A koupě ETF je podle analytiků podstatně přímočařejší expozice na cenu bitcoinu než akcie Micro Strategy.

Navíc to vypadá, že spotový ETF fond nebude mít jen bitcoin. Na SEC se valí jedna žádost za druhou i pro ether. Celkově jich tam přistálo už 11.

„Mr. Lamborghini“ Richard Heart prý podváděl investory

Jsou lidé, kterým člověk tu basu prostě přeje. Mohli jste nemít rádi rádoby IT-nerda Sama Bankmana Frieda ze zkrachovalé burzy FTX nebo úlisného a nedávno zatčeného Alexe Mashinského, jehož Celsius se ukázal být jen dalším ponzi-schématem a pastí na investory.

Úplně jinou ligu ale hrál další krypto hustler, zakladatel protokolů Hex, PulseChain a PulseX Richard Heart. Jeho hlavní náplní práce bylo ukazovat se s drahými auty, koupil si za miliony dolarů černý diamant Enigma, který měl 555-karátu, od Louise Vuittona měl snad i záchod pro svojí kočku a prostě házel všem do očí, jak strašně je bohatý.

No ale se zhruba dvou až tříletým zpožděním (jako vždy) opět zaúřadovala americká komise pro cenné papíry SEC a Hearta obvinila hned z několika trestných činnů, za které by prý mohl jít do konce života do vězení.

Podle SECu vybral Heart a jeho společníci od investorů přes miliardu dolarů. Tokeny HEX prý ale byly, jak jinak, neregistrovanými cennými papíry. Investorům prý pak Heart a PulseChain navíc přímo ukradli 12 milionů dolarů, za které pak nakoupil právě ta svá Ferrari či Rolexky s diamanty.

Jedno z nejvážnějších obvinění SECu ale je tzv. recyklace peněz od investorů. Co tím SEC myslí? Heart a jeho komplicové prý brali během předprodeje tokenů HEX v letech 2019 a 2020 prostředky získané od investorů a posílali je na centralizované burzy. Tam je párkrát směnili a pak je znovu re-investovali do protokolu, jako by to byly peníze od nových investorů .

Člověk si řekne, že takhle se dá našvindlovat jen menší část vybraných peněz. Špatně. Mělo se jednat o astronomických 94 až 97 procent údajných investic. Zatímco si tak všichni mysleli, že „super-úspěšný projekt“ vybral 678 milionů dolarů, celkově získal jen něco přes 30 milionů dolarů.

Všechno spojené s Heartem je prostě dost nechutné. Dobře to shrnuje dlouhý text na Coindesku.

Bizár nakonec

Milovníci kvalitního rapu nyní zapláčou. Podnikatelé Ilya Lichtenstein a Heather Morgan, která na youtube vystupovala jako zpěvačka Razzlekhan, se přiznali k praní špinavých peněz. Iljovi hrozí 20 let ve vězení, jeho partnerce pak 10 roků.

Dvojice čelila obviněním z toho, že se pokoušeli proprat bitcoiny v hodnotě zhruba 3,6 miliardy dolarů. Jedná se o peníze z jedné z historicky největších krádeží v rámci krypta, kdy hacker ukradl 120 tisíc bitcoinů z burzy Bitfinex v roce 2016.

Tak si na závěr s Razzlekhan můžeme zazpívat.