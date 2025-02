Pokořit hory a posunout limity: Ondřej Novák při expedicích testuje tělo i technologie

Hory, adrenalin a vnitřní klid

Ondřej Novák má k adrenalinu blízko od dětství. Rodiče ho vedli ke sportu a už ve třech letech sjížděl řeky na raftu. Postupně objevoval kouzlo skal a hor, ve kterých nachází to, co mu v městském prostředí chybí: soustředění a duševní klid. „Primárně mě do hor táhne příroda, adrenalin je až na druhém místě,“ vysvětluje.

S cyklistikou začal jako teenager a rychle se vypracoval do reprezentačního výběru ve sjezdu na horském kole. To ho zavedlo na světové závody i do exotických hor. Odzávoděné dny pak využíval k poznávání krajin, což vedlo k větší touze po expedicích a netradičních výzvách.

Nejvyšší sjezd na světě

Jednou z jeho největších expedic byl sjezd hory Mera Peak v Nepálu. S kolegou Tomášem Zejdou stanuli ve výšce 6000 metrů a sjeli dolů na kole - pokořili tak světový rekord. „Plánovali jsme ujet víc, ale nakonec jsme kolo na zádech nesli mnohem delší čas, než jsme si mysleli,“ vzpomíná Novák.

Každá expedice přináší extrémní fyzickou i psychickou zátěž. „V takových výškách už každý krok bolí. V noci se budíte lapající po dechu, někdo může dostat edém mozku nebo plic. Viděli jsme tři evakuace vrtulníkem,” popisuje. Ale právě tyto momenty testují odolnost a přípravu.

Spojení vědy a extrému

Při další expedici se Ondřej Novák chystá pokořit horu Lhotse (8516 m) a sjet ji na lyžích. Tento projekt ale není jen o sportovní výzvě, ale také o vědeckém výzkumu lidského těla v extrémních podmínkách. Spolu s odborníky bude sledovat, jak jeho organismus reaguje na vysokohorskou hypoxii, tedy stav, při kterém část těla nebo celý organismus trpí nedostatkem kyslíku na tkáňové úrovni. Použije nejmodernější měřící technologie a testuje, zda chytré hodinky měří hodnoty stejně přesně jako lékařské přístroje.

Na výpravě hraje psychika stejně důležitou roli jako fyzická kondice. „Viděl jsem mnoho lidí, kteří dostali panický záchvat nebo se jednoduše zlomili. Ve vysokých hrách je klíčové udržet si chladnou hlavu a věřit ve svůj plán A. Plán B se řeší, až když je to opravdu nutné,“ vysvětluje.

