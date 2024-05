V následujících týdnech bude probíhat hodnocení nabídek obou uchazečů. Faktorů, které následně rozhodnou o vítězi, bude několik, od podílu českého průmyslu přes cenu výstavby až po cenu elektřiny, kterou budou nové bloky vyrábět. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely to bude právě poslední jmenovatel, který bude hrát při výběru největší roli. „Neskrývám, že pro nás bude rozhodující cena za megawatthodinu, která z nabídky vzejde. Bude to jeden ze základních parametrů ke stanovení ceny pro smlouvu o výkupu a mechanismu vzájemného vyrovnávání, takzvaný contract for difference,“ řekl Síkela v rozhovoru pro e15.

Zatím se zdá, že stát i ČEZ se budou rozhodovat mezi nižší cenou, kterou pravděpodobně nabídne korejská KHNP a strategickým partnerstvím s Francií, která vede nově vzniklý projaderný evropský tábor. Ochutnávkou takového užšího vztahu byla ostatně i březnová návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se netajil tím, že do Prahy přišel podpořit snahu EDF vyhrát jaderný tendr.

Podle novináře a redakčního odborníka na energetiku Ondřeje Součka bude teď záležet, s čím se vytasí Korejci. „Zaznívají spekulace, že se korejská delegace chystá do Prahy v první polovině května. Podle mých informací by měli oznámit něco důležitého, co se týče subdodávek.“

Aby vyvážili geopolitickou výhodu, kterou v tendru Francie má, budou Korejci muset přijít s něčím hmatatelnějším. Dá se předpokládat, že půjde o zapojení českého průmyslu do stavby nových bloků.

V budoucnosti české energetiky bude jádro hrát čím dál větší roli, a to nejen kvůli plánované dostavbě nových jaderných bloků. Podle letos aktualizované Státní energetické koncepce se do budoucna počítá i se stavbou deseti menších, modulárních reaktorů, které mají mít dohromady výkon tři gigawatty.

Kde budou modulární reaktory? Podle čeho se bude stát rozhodovat, jestli postaví dva, nebo čtyři velké bloky? A co budou nové reaktory dělat v létě, když bude v síti velké množství elektřiny z obnovitelných zdrojů? To všechno se dozvíte v nové epizodě podcastu Business Club.