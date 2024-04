Dostavba Dukovan získala štempl od Evropské komise. Český model ovlivní evropský přístup k jádru

Komise začala plánovanou podporu vyšetřovat v červnu 2022 kvůli pochybnostem, zda je tato pomoc v souladu s pravidly Evropské unie. „Úkolem komise je zajistit, aby navrhovaná státní pomoc byla cílená, přiměřená a bez nadměrných dopadů na energetický trh EU. Během našeho vyšetřování Česko původní opatření upravilo a předložilo podstatné závazky. To nám umožnilo pomoc schválit,“ uvedla v úterní zprávě místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž.

Stát na projekt poskytne finanční výpomoc, zároveň bude garantovat stabilitu příjmů elektrárny prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Rozhodnutí EK chce stát podle ministerstva navíc využít jako základ pro stanovení podmínek podpory dalších zamýšlených reaktorů. Povolení se vztahuje pouze pro výstavbu jednoho bloku. Pro případné další bloky by však již mělo být jednodušší je získat.

Rozhodnutí o Dukovanech ovlivní evropskou energetiku

Premiér Petr Fiala připomněl, že povolení od EK umožní celý projekt uskutečnit. Předseda vlády připomněl, že stavba nového reaktoru bude největší investicí České republiky v moderní historii. „Jádro nyní zajišťuje více než třetinu spotřeby v naší zemi a v budoucnosti by to měla být dokonce polovina. Rozvoj jádra posiluje naši energetickou bezpečnost, soběstačnost a také konkurenceschopnost našich firem. Jen s dobrým využitím jádra a obnovitelných zdrojů budeme moci zajistit rozumné ceny energií pro občany i podnikatele,“ podotkl Fiala v tiskovém prohlášení.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely je rozhodnutí důležité i pro rozvoj jaderné energetiky v celé Evropě. „Jde totiž o první rozhodnutí, které zohledňuje aktualizaci designu evropského trhu s elektřinou, a dá se tedy očekávat, že další jaderné projekty budou při nastavování veřejné podpory vycházet i z našeho modelu,“ popsal Síkela.

Ve stejný den, kdy Evroská komise udělila povolení pro veřejnou finanční podporu na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, obdržel ČEZ nabídku od francouzské EDF, jejíž zástupci přinesli dokumenty do centrály českého energetického giganta. Představitelé korejské KHNP odevzdali svou nabídku v pondělí. Detaily nabídek ještě po nějakou dobu nebudou veřejné, nyní je bude ČEZ analyzovat. O vítězi tendru i o tom, kolik jaderných bloků se v bude v Česku v budoucnu stavět, by se mělo rozhodnout do léta. První z nich by měl stát v roce 2036.

Největší investice v novodobé historii Česka

K podání závazných nabídek na stavbu více reaktorů vláda vyzvala EDF a KHNP na konci letošního ledna. Rozhodla tak po analýze prvních nabídek na stavbu jednoho reaktoru v Dukovanech, jejich součástí byly i nezávazné opce na další bloky. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezávazné nabídky uchazečů na stavbu více reaktorů vycházely až o 25 procent výhodněji než stavba pouze jednoho bloku. Nabízené ceny neuvedl. Z trojice uchazečů o jaderný tendr naopak vypadla severoamerická firma Westinghouse, která podle kabinetu nesplnila podmínky původního tendru.

„Nyní provedeme vyhodnocení nabídek a podle smlouvy se státem předáme hodnotící zprávu ministerstvu průmyslu a obchodu, potažmo vládě ČR k finálnímu schválení,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač. ČEZ předpokládá, že smlouvy s vítězem budou finalizovány během tohoto roku a připraveny k podpisu do konce března příštího roku.

Nabídky uchazeči předali elektronicky, prostřednictvím speciálního šifrování a unikátně zabezpečeného úložiště.

Projekt nového reaktoru by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Nabízené ceny v prvotních nabídkách zástupci vlády odmítli komentovat. Někteří ekonomové v lednu odhadovali, že stavba čtyř reaktorů by mohla vyjít až na dva biliony korun.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.

