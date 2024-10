🎧 Ceny bytů opět na rekordu? Čísla developerů jsou zavádějící a neukazují celou realitu

Novinové titulky, které hlásají rekordní růst cen nemovitostí, jsou často zavádějící a neukazují celou realitu. Čísla, která dodávají developeři, představují jen výsek trhu a neřeší například to, že se v Praze a Brně staví čím dál luxusnější projekty. V dalším vydání REcastu jsme se podívali, co všechno zasahuje do statistik.