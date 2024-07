Československý nemovitostní fond (ČSNF) v čele se zakladatelem Danielem Římalem stojí před velkou investicí. Už brzy zahájí v Chýni u Prahy výstavbu nové čtvrti za zhruba 2,5 miliardy, jejíž součástí bude 500 bytů, 100 rodinných domů či retailový park. Proč se ČSNF SICAV coby fond kvalifikovaných investorů do značné míry soustředí právě na výstavbu rodinných domů? Jaké zbytečné náklady způsobené českou byrokracií musejí developeři promítat do konečné ceny nemovitostí? Co se stane, když projektant špatně „nakreslí“ dokumentaci? A proč jsou lidé z oboru skeptičtí vůči novému stavebnímu zákonu? Na to vše odpovídá v novém podcastu e15 REcast zakladatel ČSNF Daniel Římal.