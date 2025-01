🎧 Rok 2025 v realitách. Jaké byty budou zdražovat nejvíce a na co se zaměří investoři?

Nehledě na špatně fungující stavební řízení vyhlížejí realitní hráči letošní rok s optimismem. Po loňských nenaplněných snech o výrazném zlevnění hypoték a s tím spojených vysokých prodejích bytů by se letos měl trend obrátit. Vyšší poptávka s sebou ale nese růst cen. V dalším díle REcastu uslyšíte nejen, jak to vypadá na trhu s bydlením, ale i do jakých komerčních realit se bude letos nejvíce investovat.