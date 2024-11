🎧 Stát by si mohl digitální stavební portál vytvořit i sám, připouští ministr Kulhánek

Nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek už měl měsíc na to, aby se ve funkci rozkoukal. O období hájení se přitom mluvit nedá, kromě rozdělaných zákonů na něj spadlo i řešení nefunkčního digitálního stavebního řízení. Spolu s celou vládou rozhodl o tom, že nechá vytvořit systém úplně nový, i když to může trvat klidně tři roky a Česko kvůli tomu může přijít o evropské peníze. „Já nemyslím, že to je risk. Je to jediná cesta, která vede ke standardnímu digitalizovanému stavebnímu řízení,“ řekl ministr v novém díle REcastu.

Vláda se přitom ještě chce rozhodnout, jestli zakázku zadá opět soukromému sektoru, nebo jestli se do toho částečně zapojí nějaká ze státních institucí nebo ministerstva. „Je to jedna z variant,“ odpovídá Kulhánek na dotaz, jestli je na stole možnost, že by stát systém vyvinul sám. „Teď je na to ale brzo. Pro nás je zásadní procesní analýza, kterou potřebujeme k definici toho zadání. Musí proběhnout se všemi aktéry, což se předtím nestalo a což byl vlastně začátek konce toho původního systému.“ Podle Kulhánka by ale zapojení státu patrně vedlo ke zkrácení doby, po kterou by se systém vytvářel. Ta se nyní odhaduje až na tři roky.

