Všichni hráči na trhu s nájemním bydlením se už roky přou o to, koho zákony chrání víc. Pronajímatelé jsou přesvědčeni, že zákony přehnaně chrání nájemníky, které nelze v případě neplacení rychle vystěhovat. Nájemníci si zase stěžují na řetězení jednoletých smluv, které jim nedávají dlouhodobou jistotu bydlení. Oba související problémy by mohla částečně vyřešit novela občanského soudního řádu, která zavádí takzvaný rozkaz k vyklizení. Novela je ale spojena s návrhem zákona o podpoře v bydlení, který se zaseknul ve druhém čtení ve sněmovně a ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek pro něj teprve hledá koaliční shodu.

Úpravu nájemních vztahů měl jako jednu z priorit Kulhánkův předchůdce Ivan Bartoš, který si nechal vypracovat i několik studií, jež měly sloužit jako podklad pro případnou reformu. K sepsání zákona, který by problematiku řešil komplexně, nakonec nedošlo, podstatnou změnu se však podařilo alespoň přilepit k navrhovanému zákonu o podpoře v bydlení. A pomůže hlavně majitelům bytů.

Dnes platí, že když se neplatící nájemník odmítne i přes výpověď vystěhovat z bytu, má pronajímatel jen omezené možnosti, jak ho vystrnadit. Musí se nakonec obrátit na soud a podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Celé to může trvat půl roku až rok. Zatím musí neplatiče trpět ve svém bytě, a přichází tak o příjmy. Většinu pronajímatelů v Česku přitom netvoří firmy nebo obce, ale běžní lidé, kteří pronajímají svou druhou či třetí nemovitost. Právě strach z neplatičů brání mnoha lidem dát svůj byt na nájemní trh.

Nové opatření, spolu se zkrácením některých lhůt, má nabídnout rychlejší řešení. „Rozkaz k vyklizení vychází z už existujícího a často využívaného platebního rozkazu, který urychluje vymáhání peněžitých pohledávek,“ vysvětluje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko. Nájemník bude moci podat odpor, a pokud ho bude soud považovat za oprávněný, řízení o vyklizení bytu bude muset proběhnout postaru. Waleczko ale upozorňuje, že nebude stačit jen podat „odpor“, nájemník jej bude muset zdůvodnit a předložit důkazy. Pokud to při svém podání neudělá, soud rozhodne ve prospěch pronajímatele.

„Rozkaz k vyklizení bytu, který je nyní součástí zákona o podpoře v bydlení, v případě schválení zcela jistě zvyšuje jistoty pronajímatelů a zjednodušuje boj s neplatiči,“ pochvaluje si návrh prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, který zastupuje pronajímatele. Podle něj by nástroj mohl zkrátit první fázi vyklizení bytu zhruba na polovinu. „Ze zkušeností ze zahraničí víme, že zvýšení jistot pronajímatelů bytů vede k většímu počtu bytů umístěných na trh s nájemním bydlením. A to Česko nyní opravdu velmi potřebuje,“ tvrdí Vysocký.

Sdružení nájemníků podle svého vyjádření rozumí potřebě pronajímatelů urychlit proces vyklizení bytu. „Během dosavadních jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj jsme se shodli, že součástí změn v nájemních vztazích by mělo být i omezení řetězení krátkodobých nájemních smluv a že by obě změny měly být zavedeny současně,“ reagovala předsedkyně sdružení Lenka Veselá. „Bohužel toto téma nakonec není předmětem žádných jednání, a hrozí tak, že podíl dlouhodobě stabilních nájemních smluv bude výrazně klesat a čím dál více nájemců bude žít pod neustálou hrozbou ztráty bydlení.“

Studie společnosti Median pro ministerstvo pro místní rozvoj ostatně ukázala, že zhruba polovina nájemníků v České republice má smlouvu na méně než dva roky. Týká se to zejména mladších a lidí s nižšími příjmy. A není příliš pravděpodobné, že by se vláda k řešení tohoto problému dostala ještě do konce svého mandátu.

Nicméně i rozkaz k vyklizení je vázán na schopnost ministra Kulhánka vyjednat si ve vládní koalici shodu pro zákon o podpoře v bydlení, který má začít platit už v polovině příštího roku. Zejména občanští demokraté si stěžují, že je zákon zavádějící širokou podpůrnou síť, jež má pomoci lidem v bytové nouzi, personálně příliš nákladný. Kulhánek nyní původně Bartošův zákon hájí a snaží se najít kompromis, aby byl zákon průchozí. „Co je pro mě velice důležitá informace, která zazněla minulý týden, je konstatování ze strany ODS, že není cesta, aby ten zákon spadl pod stůl jako celek. Jde opravdu o závazek této koalice,“ řekl Kulhánek v pořadu e15 REcast.