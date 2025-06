Nejhorší to bývá s klimatizacemi, které neovládáte vy. Někdo vám ji zapne v autě na plný výkon, v kanceláři se musí na teplotě shodnout všichni kolegové a v hotelu vrčí klidně i celý den bez odmlky. Nevíte, jak často se čistí, jak je nastavená a jestli vás právě teď neofukuje kromě chladu i letitý prach. S domácí klimatizací máte možností více – víte, kdy ji pustíte, jakou teplotu nastavíte i kdy naposledy prošla údržbou. Na co si ale dát v každém případě pozor?

1. Z nuly na sto? Jistá bolest hlavy

Když z tropické ulice vejdete do klimatizovaného obchoďáku nebo restaurace, je to jako vejít do mrazáku. Rychlý teplotní skok může být pro tělo šok, který se pak ozve v podobě bolesti hlavy nebo zimnice. Veřejné prostory nastavují teplotu podle svých provozních tabulek, ne podle vašeho pohodlí. Pomůže, když se po příchodu na chvíli zastavíte u vchodu a dáte tělu pár minut na aklimatizaci. Nebo s sebou noste lehkou vrstvu navíc, kterou si v takové chvíli přehodíte přes ramena. U domácí klimatizace je nastavení teploty na vás, nicméně lékaři doporučují rozdíl jen 5–6 stupňů oproti té venkovní.

2. Proud vzduchu přímo na tělo? Akorát na zánět

Sedíte v autobuse nebo v open space a ofukuje vás proud ledového vzduchu. Zpočátku příjemný, po hodině bolestivý. Trvale chladit jednu část těla je spolehlivá cesta k zánětu dutin, svalů nebo krku. Pokud můžete, sedněte si jinam, dejte si přes ramena lehký šátek nebo mikinu, a hlavně se nebojte ozvat. U domácí klimatizace si můžete nastavit, kam má foukat, nebo to nechat na ní. Modely s automatickou oscilací rovnoměrně rozprostřou vzduch po místnosti a neofukují vás pořád z jednoho směru.

3. Hotelová klimatizace? Někdy je lepší ji vůbec nezapínat

V některých hotelích to vypadá, jako by chtěli udržet pokoj v podmínkách pro skladování filé. Teplota bývá nastavená napevno a ovladač buď chybí, nebo nefunguje. A vy? Zůstáváte v nepříjemném průvanu a balíte se do mikiny. Jenže to není jen o nepohodlí. Klimatizace, o kterou se nikdo pořádně nestará, může být doslova semeništěm prachu, plísní a bakterií. Pokud cítíte zatuchlý vzduch nebo vás po noci bolí hlava a škrábe v krku, nejde o přecitlivělost – v takovém případě je lepší ji zkusit hlavním knoflíkem úplně vypnout, nebo o vypnutí požádat personál.

Víte, že….

… zásadní problém je v tom, že vestavěná klimatizace potřebuje na vyčištění odborníka? I když by se měla udržovat pravidelně, realita je často jinde. O poznání lepší je to u mobilních klimatizací, kde máte údržbu plně pod kontrolou. Filtry vyjmete, opláchnete, jednotku utřete a hotovo. Zvládnete to za pár minut, bez nářadí a bez čekání. A klidně i každý týden, pokud se vám chce.

Mobilní klimatizaci od Sencoru vyčistíte raz dva – bez servisáka a bez čekání. Ať už hledáte dostupné řešení, nebo vás lákají chytré funkce a špičkový výkon, v letošní nabídce si vyberete. | Zdroj: Sencor

4. Auto jako trouba? Nechte ho nejdřív vydechnout

Usednout do rozpáleného auta a hned pustit klimatizaci naplno je častý zlozvyk. Nejenže tím dostává zabrat motor, ale i vaše tělo se musí vypořádat s prudkým teplotním přechodem, který může skončit nachlazením. Ideální je auto nejdřív vyvětrat. Otevřít dveře, zapnout větrák bez chlazení a až potom přepnout na klimatizaci. Tělo se tak stihne přizpůsobit a navíc je tenhle způsob nejvhodnější i podle výrobců automobilů.

5. Recirkulace nonstop? Někdy spíš na škodu

Ve starších budovách nebo v hromadné dopravě často běží klimatizace jen v uzavřeném okruhu, bez přívodu čerstvého vzduchu. Takové prostředí snadno způsobuje únavu, ospalost nebo podrážděné sliznice. Doma může mít recirkulace smysl třeba když venku poletuje pyl, hnojí se pole nebo panují extrémní vedra.

🎁 Bonusový tip: Když vám klimatizace zatopí… může to být i v dobrém

Pokud váháte, jestli si klimatizaci pořídit, protože vám z ní jednou v práci profouklo krk, zvažte jednu věc: když ji budete používat správně, nic takového se opakovat nemusí. A některé modely vám naopak v zimě opravdu zvládnou přitopit – doslova. Mobilní klimatizace se tak může hodit nejen během parného léta, ale i v přechodných měsících. A to už rozhodně není na škodu.

V létě chladí, v zimě přitopí. Některé modely mobilních klimatizací Sencor zvládnou obojí. • Zdroj: Sencor

Sencor přidává k chladu i klid: 3 roky plné záruky ke každému modelu | Zdroj: Sencor