6 důvodů, proč se vyplatí koupit nemovitost v Chorvatsku
Do Česka vtrhl nový trend v oblasti realitních investic – lidé stále častěji kupují domy či byty v zahraničí. Největší zájem mají Češi o přímořská letoviska, která si oblíbili během dovolených. Jaké výhody má koupě nemovitosti u moře v Chorvatsku?
1. Investice, která se zhodnotí
Podle letošního průzkumu agentury Ipsos uvažuje o nákupu v zahraničí pětina českých zájemců o investice do nemovitostí. A je to skvělý nápad. V atraktivních lokalitách u moře bude hodnota nemovitostí s největší pravděpodobností stoupat. Můžete vydělávat i na pronájmu. Rozložení investic do různých států je také dobrý způsob, jak se vyhnout jejich znehodnocení.
2. Šance pro každého
Ještě před pár lety si vily či apartmány u moře pořizovali jen ti nejmovitější. Se zvyšováním životní úrovně a se zdražováním nemovitostí v Česku zvažuje tuto možnost stále více lidí. Na trhu působí řada zprostředkovatelských agentur, které vám pomohou s nákupem. Rozšiřuje se i nabídka nových nemovitostí přímo od developerů.
3. Dovolená bez starostí
Dovolená ve vlastní vile nebo apartmánu vás vyjde levněji než v hotelu. Navíc vám odpadne spousta stresu a zařizování. Vše, co na dovolené potřebujete, nemusíte převážet sem a tam. Zkrátka přijedete do vlastního, podobně, jako byste jeli na chatu či chalupu. Časem poznáte obyvatele okolních apartmánů, získáte nové přátele a budete se tu cítit jako doma.
4. Zázemí pro digitální nomády
Možnost pracovat na dálku už není výjimečný luxus pro pár vyvolených, ale standard v mnoha profesích. Ve vlastním apartmánu u moře možná budete mnohem produktivnější než v kanceláři. Pár hodin nerušené intenzivní práce a pak odměna v podobě plavání v moři nebo středomořské večeře? Tohle zní jako příjemná změna ve vašem profesním životě.
Víte, že…
do osobního vlastnictví se prodávají i apartmány v rezidencích se službami v hotelové kvalitě? Kombinace privátního soukromí a hotelového zázemí od gastronomie až po wellness znamená pro majitele nepřekonatelné pohodlí.
5. Zadní vrátka pro pocit jistoty
Každý se cítí lépe, když má v životě nějakou jistotu. I to je jeden z důvodů, proč si lidé kupují zahraniční nemovitosti. Mít možnost přesídlit do jiné země, ať už z jakýchkoliv důvodů, znamená mít svobodu volby. Jedním z kritérií výběru lokality je proto její bezpečnost – a Chorvatsko tento požadavek splňuje. Na žebříčku Světového indexu míru za rok 2024 je mezi 15 nejbezpečnějšími zeměmi světa.
Moderní apartmán u moře je spojením luxusu a soukromí |
6. Váš budoucí důchodový ráj
Milujete moře a vlastní bydlení u pláže je váš životní sen? Proměňte jej ve skutečnost a užívejte si příjemné a spokojené roky v důchodu. Když si pořídíte pohodlný apartmán v přímořském letovisku, může se z něj stát váš trvalý domov, přinejmenším na část roku. Pobyt v nádherné přírodě vás naplní energií, budete si vychutnávat klid a soukromí a radovat se z návštěv dětí, vnoučat či přátel.
Tip: Falkensteiner Residences Aurora
Na poloostrově Punta Skala nedaleko chorvatského Zadaru brzy vyroste moderní rezidence Aurora s 88 byty k prodeji. Pokud dokážete ocenit luxus a přitom milujete přírodu, je to tip jako stvořený pro vás. Apartmány vás nadchnou moderním designem, který stojí na přírodních materiálech. Díky proskleným stěnám budete vnímat těsné propojení s okolní přírodou. Navíc budete mít k dispozici veškerý komfort hotelového resortu Falkensteiner se špičkovými restauracemi, sportovním i wellness zázemím. V prostředí s voňavými borovými lesy a průzračným mořem najdete svou vlastní oázu klidu.
Majitelé rezidencí Aurora na poloostrově Punta Skala si užijí propojení s přírodou |
Jaké to asi je mít vlastní bydlení u moře? Záleží jen na vás, jestli se váš sen o vlastním apartmánu v Chorvatsku stane realitou.