Audioknihy mladých autorů slaví úspěch u posluchačů i odborníků. Které vybrat?

Tajemné krimi, mystický mikulášský příběh i rodinná komedie patří mezi díla, jimiž se v audioknižní tvorbě hlásí o slovo čeští autoři do 35 let. Jedním z nich je Lukáš Csicsely, který získal v letošním ročníku prestižní Audioknihy roku nejvíce cen včetně Nejlepší dramatizace. Za pozornost stojí i tituly, které vznikly přímo pro audio formát.

Lukáš Csicsely si zasloužil uznání odborné poroty Audioknihy roku 2023 s minisérií Předvečer svatého Mikuláše. Iniciační příběh, který je situovaný právě do období oslav Mikuláše, zaujme posluchače napříč věkovými skupinami. Hlavně díky kombinaci grotesknosti, humoru, dobrodružství i napětí. Vyniká jak poutavým textem, tak originálními audiokulisami. Velká část natáčení totiž probíhala v exteriérech, především v pražském parku Stromovka, a dílo tak upoutá autentickými ruchy a zvuky, které posluchače vtáhnou do děje. Pozoruhodné bylo i herecké obsazení, kterého se chopili mladí interpreti. V hlavní roli zazářil Dan Vano. Zásadní role vypravěče se zhostil Saša Rašilov. O zpracování se postarala Audioteka, jedna z největších audioknižních platforem v Česku, která letos na našem trhu slaví už 13 let. Mladým autorům přitom dává stále více prostoru.

Mysteriózní příběh z Kutné Hory i chystané novinky

Audioteka spolupracuje rovněž s Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění, kde mohou studenti na katedře scenáristiky a dramaturgie už čtvrtým rokem navštěvovat seminář zaměřený přímo na audioknižní tvorbu. Vybraná díla pak Audioteka natočí a představí posluchačům. První vlaštovkou byl Genius Loci čtyřiadvacetiletého Jana Dvořáčka. Jde o mysteriózní detektivní příběh z Kutné Hory s Martinem Fingerem, Vojtěchem Vondráčkem a Jiřím Roskotem v hlavních rolích. I díky psychologicky propracovaným scénám plným emocí a dynamických dialogů se debut Jana Dvořáčka dostal na stupeň vítězů v jedné z kategorií Audioknihy roku 2023 a také sklidil skvělé hodnocení posluchačů. Dílo rovněž odstartovalo dlouhodobější spolupráci s Audiotekou, která chystá natáčení dalšího Dvořáčkova počinu. Posluchačům by se měl představit v příštím roce.

Výrazně dříve bude k poslechu hororová minisérie Jaroslavy Hrdiny Mištové Dům, v níž se hlavní role chopil Ivan Trojan.

Formát pro celou rodinu

Úplně z jiného ranku je audioseriál Holubník, kterým autoři Tereza Nováková a David Semler navazují na tradici české rodinné komedie. Dílo vydané v roce 2023 přibližuje zážitky tří generací rodiny Holubových, kteří žijí pod jednou střechou. Ztvárňují je například Jiří Lábus, Taťjana Medvecká, Petr Jeništa, Petra Bučková a Miloslav König.

Všechny tyto tituly reflektují hned několik audioknižních trendů. Patří k nim sílící zájem o audioknihy rozdělené do kratších dílů, které si můžete poslechnout třeba během cesty do práce. Zároveň jde o takzvané superprodukční zpracování, které staví posluchačský zážitek na špičkové kvalitě zvuku, výjimečných hereckých výkonech a propracovaných audiokulisách.

Ušetřete při rozšíření audioknihovny

