BICZ mění strategii: Sází na prémiový development a silná partnerství

Investiční a developerská společnost BICZ prochází transformací. Ředitel developerské části Kamil Dunaj, který do firmy nastoupil loni, otevírá novou kapitolu zaměřenou na kvalitní a architektonicky propracované developerské projekty realizované ve spolupráci se zkušenými partnery.

Společnost BICZ, která na trhu působí již 14 let, si za tuto dobu vybudovala silné jméno. Nicméně, s příchodem Kamila Dunaje do vedení developerské části loni v říjnu, se společnost začíná výrazněji orientovat na developerské aktivity. "V developmentu BICZ vidím velký potenciál a tímto směrem teď vedou naše kroky," vysvětluje Dunaj a dodává: "Spíše, než abychom budovali vlastní developerské projekty, což pro nás, jako finanční skupinu, není, rozhodli jsme se spojit se s velmi zkušenými partnery a tvořit joint venture." BICZ opouští od vlastních developerských projektů a soustředí se na budování silných joint venture, přičemž klade důraz na nadčasový design, funkčnost a soulad s okolím. Kamil Dunaj prozradil, na jaké projekty se BICZ aktuálně zaměřuje, co firmu odlišuje od konkurence a jak vnímá současnou dobu pro development.

Tento strategický posun již přináší první úspěchy. "Už máme první projekty, které skvěle běží ve spojení se silným developerským partnerem," dodává Dunaj. Jedním z klíčových důvodů, proč se Dunaj rozhodl pro BICZ, bylo podle jeho slov nadšení a úspěch společnosti na trhu: "Líbí se mi, jak majitelé přemýšlí, jsou zdravě draví a chtějí růst. A mé zkušenosti z 'druhé strany stolu', kdy jsem působil na straně developera, nyní umím velmi dobře využít při posuzování vhodných partnerů a projektů."

Projekt U Myslivny v Hradci Králové | Zdroj: BICZ a.s.

BICZ v současnosti připravuje developerské projekty v řádech miliard korun. "Primárně se soustředíme na Prahu, která je stálicí a sázkou na jistotu. Dalším klíčovým regionem je pro nás Brno, kde se chceme dlouhodobě uchytit a již nyní stavíme s naším partnerem projekt Na promenádě," prozrazuje Dunaj. Společnost ovšem nezůstává pouze u velkých měst. "Máme projekty i v dalších krajských městech, například v Hradci Králové a ve Zlíně, a také v horských oblastech jako Vrchlabí a Harrachov."

Právě projekt U Myslivny v Hradci Králové je jedním z těch, na které chce Dunaj upozornit. "Tento projekt je ještě v naší stoprocentní režii. Vnímám ho, díky prémiové lokalitě, ve které se nachází, zdařilému architektonickému návrhu a butikové velikosti, jako zcela výjimečný. Projekt jsme oproti prvnímu návrhu ještě vylepšili a během prvního týdne od spuštění prodeje jsme prodali polovinu bytů." Dalším velmi zajímavým projektem je Zora Harrachov, realizovaný ve spolupráci s developerským partnerem. "Koupili jsme projekt s povolením, ale s naším architektem jsme udělali facelift a vznikly prvotřídní objekty. Jsem na tento projekt velmi pyšný."

Majitelé BICZ kladou velký důraz na spojitost historie s architekturou, což je blízké i Dunajovi, který v minulosti působil jako architekt u renomovaných zahraničních a českých ateliérů. "Moje propojení s architekturou přináší ovoce. Umím i u již rozjetých projektů zvýšit kvalitu architektury a tím celého projektu drobnými úpravami. Jednatelé mi v tomto směru dali poměrně brzy volnou ruku, protože viděli, že tomu rozumím a projekt umím posunout o úroveň výš. Chtějí dělat nejen užitkovou, ale i hezkou architekturu."

Zdroj: BICZ a.s.

Podle Dunaje se filozofie developmentu mění. "Dříve developer postavil a čekal. Dnes se ptáme klientů a zohledňujeme jejich potřeby." Klíčovou odlišností BICZ od jiných developerů je podle něj snaha o komplexní pojetí bydlení. "Stále více developerů si uvědomuje, že klienti cestují a znají kvalitu ze zahraničí. Tuto kvalitu se snažím přinášet i do našich projektů,“ míní Dunaj a uvádí konkrétní příklady, jako jsou dvě koupelny ve standardní dispozici 3+kk nebo promyšlené detaily jako noční osvětlení: "Jsou to drobnosti, které klienty potěší a ve finále nestojí tolik navíc. Lidé si už nekupují jen nemovitost k bydlení, ale zajímá je i okolí, možnosti trávení volného času."

BICZ se proto snaží plánovat projekty s ohledem na životní styl budoucích obyvatel, ať už jde například o prostory pro kola nebo třeba venkovní grilování. Na otázku, jaká je současná doba pro development, Dunaj odpovídá: "Nemovitosti na stromech nerostou a lidí stále přibývá. Trh se sice může zpomalit nebo zrychlit, ale vždy je dobrá doba stavět. My musíme hodně přemýšlet dopředu a umět korigovat naše kroky. Vždycky někdo potřebuje bydlet, takže ten neřeší, jestli koupí teď nebo za rok," dodává Dunaj.