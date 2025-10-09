Biomasa jako klíč k dekarbonizaci teplárenství ve střední Evropě
Biomasa je v současnosti jedním z nejperspektivnějších paliv pro teplárenský a průmyslový sektor, který se postupně odpoutává od uhlí. Společnost EP Resources vnímá tento trend jako příležitost nabídnout svým zákazníkům dlouhodobě stabilní a ekonomicky výhodnou alternativu.
Ve střední Evropě patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu s biomasou společnost EP Resources. „V České republice jsme podle našeho odhadu dokonce lídrem trhu. Biomasa se zde však stále obchoduje především bilaterálně, na rozdíl od jiných komodit. Právě to vytváří prostor pro silnější a flexibilnější partnery, jako jsme my,“ uvádí Rostislav Krempaský, Head of Biomass Segment, EP Resources.
Vlastní výroba a spolehlivá logistika
Jednou z hlavních konkurenčních výhod EP Resources je kombinace vlastní výroby biomasy a důkladně vybudované logistické sítě. Díky tomu může firma nabídnout klientům stabilní dodávky různých druhů ekologického paliva, a to za predikovatelné ceny i v dlouhodobém horizontu. Právě tato schopnost je zásadní pro zákazníky, kteří potřebují předvídatelný vývoj nákladů pro návratnost svých investic.
Biomasa dodávaná EP Resources směřuje do celé škály zdrojů – od menších municipálních výtopen až po velké průmyslové podniky s roční spotřebou stovek tisíc tun. Výhodou je flexibilita dodávek přizpůsobená provoznímu profilu každého odběratele. „Kromě samotné biomasy umíme zákazníkům pomoci i s odběrem popílků nebo optimalizací palivové směsi díky kombinaci lokálních a dovozových surovin,“ dodává Rostislav Krempaský.
Klíčová je důvěra
V české energetice se podle odhadů společnosti pro výrobu tepla a elektřiny spotřebují ročně přibližně 3 miliony tun biomasy, v Polsku potom 7,5 milionů tun a na Slovensku 1 milion. I přesto, že některé investory aktuálně brzdí nejistota ohledně vývoje podpory tohoto segmentu a následné návratnosti, poptávka po biomase roste.
„Řada zákazníků měla dosud obavy kvůli neexistenci stabilního a transparentního trhu. Dnes už ale dokážeme garantovat dodávky v rozsahu, který investorům umožní projít interními schvalovacími procesy a učinit informované rozhodnutí. Pro řadu z nich se biomasa stává ekonomicky i environmentálně smysluplnou alternativou k plynu,“ uzavírá Krempaský.
O společnosti EP Resources a její roli v obchodě s biomasou
EP Resources je klíčovým obchodníkem s energetickými komoditami v Evropě, především s biomasou, uhlím a dalšími palivy. V oblasti biomasy nabízí komplexní řešení od výroby přes logistiku až po dlouhodobé dodávky.
Díky vlastním výrobním střediskům ve střední Evropě a pečlivě budované síti partnerů má společnost výjimečnou schopnost flexibilně reagovat na potřeby zákazníků. Významnými odběrateli jsou evropské utility, teplárenské provozy i průmyslové podniky.
EP Resources garantuje nejen objem a kvalitu, ale také cenovou stabilitu. Umí kombinovat lokální a dovozové suroviny, optimalizovat složení paliva podle aktuálních provozních potřeb a zajišťovat i odběr přebytečné hmoty. Díky finančnímu zázemí je spolehlivým partnerem pro každého, kdo hledá dlouhodobé a udržitelné řešení pro své energetické potřeby. EP Resources také nabízí doplňkové služby související s dodávkou biomasy v podobě její přejímky, skladování a řešení souvisejících produktů.