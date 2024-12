Budeme mít na spokojenou penzi? Nejistota roste, ale řešení existuje

Dlouhý život je dar, ale i výzva. Významná část českých důchodců (66 %) si penzi užívá a shoduje se, že je i v této etapě života na co se těšit. Vyplývá to z průzkumu NN Životní pojišťovny zahrnující téměř 12 tisíc respondentů z 11 zemí světa ve věku od 18 do 79 let. Rozhodující ale je, jak dobře se na penzi zvládneme připravit. A to je něco, co nám Čechům příliš nejde.