Budvar jako klíčový hráč oslav pro Český olympijský tým. Pro sportovce i fanoušky připravil zlatý servis
Budějovický Budvar letos spojil síly s českým olympijským a paralympijským týmem. V národním pivovaru pojali spolupráci skutečně velkolepě a rozhodli se propojit atmosféru z her v Miláně přímo s českými fanoušky doma. Zatímco pro medailisty je připraven exkluzivní pivní sekt, pro fanoušky jsou symbolem oslav zlaté půllitry. Ty se po každém českém úspěchu objeví na čepu v olympijských fanzónách, ale můžete na ně narazit i v některých hospodách po celé republice.
Když zemi reprezentuje národní tým sportovců, dává smysl, aby u toho byl i národní pivovar. Budějovický Budvar proto letos naplno rozvíjí spolupráci s českým olympijským týmem a přirozeně tak navazuje na své dlouhodobé partnerství s paralympioniky. Pro pivovar to ale není jen o sponzorském logu – Budvar se ujal role aktivního hybatele, který chce olympijskou atmosféru dostat z obrazovek blíž k lidem, ať už jsou přímo v dějišti her, nebo sedí u piva ve své oblíbené hospodě.
Unikátní sekt jako pocta medailistům
Symbolické propojení sportovního úspěchu a pivovarského řemesla představuje limitovaná edice pivního sektu. Na jeho vývoji se společně podíleli Radim Zvánovec a Johanka Bauerová z Budvaru, Tereza Pospíšilová z pražského baru Pult a Jitka Ilčíková z pivovaru Wild Creatures. Výsledkem je exkluzivní edice pouhých 100 lahví, které nejsou určeny k prodeji – každá z nich bude věnována jednomu českému medailistovi jako připomínka výjimečného okamžiku, protože výjimečné chvíle si zaslouží výjimečnou oslavu.
Zlaté půllitry a moment překvapení pro fanoušky
Zatímco sekt je vyhrazen pro šampiony, pro širokou veřejnost Budvar připravil jiný zážitek – zlaté půllitry. Ty hrají hlavní roli v Českém domě v Miláně i na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích. Jakmile český reprezentant získá medaili, stávají se tyto půllitry ve fanzónách standardem a pivo se čepuje právě do nich.
Budvar se však rozhodl tuto atmosféru přenést i mimo oficiální centra. Půllitry distribuoval do sítě svých vybraných hospod po celé republice. Zde fungují jako unikátní prvek servisu – každému hostovi se může stát, že mu výčepní načepuje pivo do zlatého skla zcela náhodně. Je to způsob, jak dopřát kousek olympijské euforie každému fanouškovi a propojit vrcholový sport s prostředím, kde Češi fandí nejraději.