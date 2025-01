České děti učíme montovat auta místo vývoje AI. To musí skončit, říká šéf Jet Ventures

Často se negativně vyjadřujete o kvalitě českého školství. Jaký v něm vidíte problém?

Nejen problém, ale naprostou katastrofu. Zatímco v Izraeli nebo USA učí děti od mala podnikat, spolupracovat, kreativně myslet, tvořit týmy, pracovat na projektech, my je stále nutíme memorovat nesmysly jako letopočty, typy not, počet zubů dinosaurů a podobné nesmysly, které ve svém životě vůbec nebudou potřebovat. Ještě k tomu je učíme bát se zeptat, rozporovat, diskutovat a bát se dělat chyby. V době AI a robotizace vychováváme další generaci pro práci v montovnách. To je naprosto ideální cesta do pekel.

Není to příliš tvrdé hodnocení?

Podívejte se na čísla. Izrael s populací menší než ČR má 2x více unicornů (startupů s hodnotou nad miliardu dolarů) než celá střední Evropa dohromady. A není to náhoda – mají jasný státní plán podpory inovací, flexibilní pracovní trh, a především vzdělávací systém pro 21. století.

Co konkrétně by mělo Česko změnit?

Začněme u peněz. V českých penzijních fondech leží 600 miliard korun, z toho 200 miliard v nových účastnických fondech. Kvůli přísné regulaci ale nemohou investovat do inovací. Stačilo by povolit investice 5 % do startupů a máme tu kapitálový impulz 10 miliard korun, který by mohl úžasně nakopnout naši ekonomiku směrem k inovacím.

Váš fond Jet Ventures plánuje investovat 50 milionů eur. Do čeho přesně?

Zaměřujeme se na průmyslové startupy v regionu střední Evropy, které už prokázaly životaschopnost – mají tržby nad milion eur a reálné zákazníky. Hledáme budoucí globální lídry v oblastech jako IoT, kybernetická bezpečnost nebo robotika. Evropa musí přestat být jen výrobnou mechanických součástek, musí určovat trendy v inovacích a kde jinde než v průmyslu, kde byla a je silná.

Jaké zhodnocení investorům nabízíte?

U úspěšných startupů cílíme na 20-40násobné zhodnocení. Samozřejmě, ne každý start-up toho dosáhne a některé nepřežijí, proto portfolio diverzifikujeme mezi 20 firem. Celkově očekáváme na konci investičního horizontu po 10 letech trojnásobné zhodnocení vložených peněz. Ale nejde jen o peníze – investice do startupů jsou investicí do budoucnosti našich dětí.

Zmínil jste byty. Proč by měli investoři preferovat startupy před nemovitostmi?

Protože další byt ekonomice nepomůže. Podívejte se na Silicon Valley nebo Tel Aviv, jejich bohatství nestojí na pronájmech, ale na inovacích. Pokud chceme pro naše děti lepší budoucnost než práci v montovně, musíme investovat do firem, které mění svět.

Je vůbec reálné během deseti let změnit Česko z montovny na mozkovnu?

Nejen reálné, ale nutné. Automotive průmysl prochází revolucí, montovny nahrazují roboti. Buď se adaptujeme, nebo skončíme jako ekonomický skanzen Evropy, kde nám budou v osiřelých továrnách běhat tak akorát srnky. Talenty a potenciál máme, chybí nám jen odvaha myslet velkoryse. A přesně to chceme s Jet Ventures změnit.

O Kamilu Levinském:

Zkušený C-level manažer a angel investor. Jako bývalý ředitel Českých Radiokomunikací řídil přechod na digitální televizní vysílání, který vyústil v úspěšný prodej skupině Macquarie. Od roku 2024 vede fond rizikového kapitálu Jet Venture 1, patřící do skupiny české investiční společnosti Jet Investment. Sám vedle startupů investuje do private equity, dluhopisů, akcií, blockchainu a vína.

