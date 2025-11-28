Chuť whisky z nejstarší evropské palírny oceňuje celý svět
Počátky whisky sahají do Skotska a Irska, kde ji už ve dvanáctém století vyráběli mniši pro léčebné účely. V Česku se její nejznámější zástupce – Stará myslivecká – vyrábí v Prostějově v Palírně U Zeleného stromu s více než pětisetletou tradicí. Chuť i vůně této whisky vycházejí z původní receptury a odrážejí řemeslnou zručnost generací palírníků.
Whisky Stará myslivecká je v České republice hluboce zakořeněna a má tu své nezastupitelné místo. Výjimečnost čtyřleté whisky Staré myslivecké Bourbon Cask a sedmileté whisky Staré myslivecké Selection spočívá nejen v zisku mnoha zlatých medailí na mezinárodních soutěžích, ale v první řadě v kvalitních surovinách, dlouhé době zrání v dubových sudech a v umění a lásce k řemeslu blend mastera Romana Petruše.
Vanilkové aroma i chuť žitného chleba
Čtyřletá whisky Bourbon Cask s kovově měděnou barvou zraje v malých dubových sudech po americkém bourbonu s názvem hogshead, díky čemuž získává typickou jemnou chuť po vanilce a jemný dřevitý nádech. Ten se mísí s chutí bílého pepře i ostružin a nechává na jazyku výjimečný sladký dozvuk. Whisky s vysokým podílem žita tak poskytuje výjimečnou a pikantní chuť po žitném chlebu. Originální sedmiletá whisky Selection se v prvních čtyřech letech zrání rozvíjí do jemnosti s ovocnými tóny, zatímco další tři roky jí přidávají na plnosti, výraznější chuti vanilky a posečeného žita.
Nová tvář: David Švehlík jako tichý pozorovatel
Stará myslivecká se přirozeně posouvá dál a otevírá novou kapitolu své komunikace směrem k zákazníkům, kde výjimečnost posouvá do klidnější, civilnější podoby. Blíž k současnému gentlemanovi, pro kterého je sklenka dobrého pití přirozenou součástí výjimečných chvil, nikoli pózou. Novou tváří se stává herec David Švehlík, který v kampani ztělesňuje „tichého pozorovatele“ – důstojného, vnitřně hlubokého muže s pevným morálním kompasem. „Hledali jsme tvář, která nebude přehrávat, ale bude žít přirozeně v duchu toho, co značka reprezentuje, tedy s klidnou vnitřní silou, citem pro krásu a respektem k výjimečností okamžiku. David Švehlík v sobě přesně tuto rovnováhu má. Nový spot proto není o velkých gestech, ale o tichém výjimečném momentu, který si zapamatujete,“ říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu.
Něco navíc
Oblibu ve whisky Staré myslivecké měl mimo jiné i herec Jiří Bartoška, který svým nezaměnitelným hlasem namluvil audioknihu „Od kořenů po korunu“. Ta vypráví více než pět století historie Palírny U Zeleného stromu i samotné značky Stará myslivecká. Příběh jedné z nejvýznamnějších českých rodinných firem je součástí limitované edice dárkového balení degustační sady obsahující tři různé typy whisky, která je k dostání v obchodních řetězcích nebo na e-shopech s alkoholem. Vy si jej můžete poslechnout zde. Vychutnejte si tento exkluzivní zážitek!